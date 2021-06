Ricardo Arjona rinde homenaje a Edith González en el segundo aniversario de su partida El cantante compartió un recuerdo inolvidable que vivió junto a la actriz. "QEPD, una de las actrices mexicanas más importantes". Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando están a punto de cumplirse los dos años de su fallecimiento, los homenajes a Edith González empiezan a darse por parte de quienes tanto la quisieron y admiraron. Entre ellos, uno muy especial e inesperado. El de Ricardo Arjona. El respetado cantautor quiso recordarla con un momento inolvidable que ambos tuvieron el placer de vivir juntos. La artista se convirtió en la protagonista de su videoclip "Marta", en el que demostró, una vez más, su inigualable capacidad actoral. La actriz encarnaba a Marta, una stripper que deja marcado el cuerpo y el corazón de su protagonista, interpretado por Arjona. No coinciden en ninguna escena, pero la historia es digna de ser vista y escuchada. Uno de los muchos personajes de mujeres fuertes, luchadoras y a veces no tan bien tratadas por la vida que Edith supo interpretar magistralmente. "Homenaje a Edith González, QEPD, una de las actrices mexicanas más importantes que quiso encarnar a Marta en este video", escribió Ricardo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El próximo 13 de junio se cumplen los 2 años de su marcha, día en el que según confirmó su viudo Lorenzo Lazo, se celebrará una misa en su honor. Edith Gonzalez Credit: Instagram / Edith Gonzalez Su legado y sus trabajos impecables, como esta inolvidable interpretación de Marta, seguirán siendo eternos. Gracias por tanto, querida Edith.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Ricardo Arjona rinde homenaje a Edith González en el segundo aniversario de su partida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.