Ricardo Arjona como los buenos vinos ¡impacta con sus músculos!

Más Ver Todo Empezar galería

Ricardo Arjona
Credit: The Image Direct/The Grosby Group

El cantautor guatemalteco presumió sus biceps. Además: Eva Longoria presenta su película en la Casa Blanca y Kim Kardashian celebra los 10 años de su hija North, ¡míralos!

Ricardo Arjona
Credit: The Image Direct/The Grosby Group

Como los buenos vinos, cada día que pasa el cantautor guatemalteco se ve más apuesto y así, presumiendo sus musculosos bíceps lo vimos por las calles de Nueva York, ¡wow!

¡Muy hot!
Jill Biden Presidente Joe Biden Eva Longoria Casa Blanca
Credit: Backgrid/The Grosby Group

Eva Longoria (centro) no pudo dejar de sonreír —e incluso derramó unas lagrimitas— al presentar la cinta Flamin' Hot en la Casa Blanca con la cual debuta como directora de un largometraje y donde estuvieron presentes el Presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden.

Kim Kardashian
Credit: Backgrid/The Grosby Group

La influencer y estrella de telerrealidad se encuentra de manteles largos por los primeros 10 años de vida de su hija North West ¡a quien obsequió un costoso regalo de más de mil dólares!

Papa Francisco
Credit: Getty Images

El pontífice sonríe al ser dado de alta del hospital Gemelli, en Roma, Italia, donde fue sometido a una cirugía.

Noche de mucha luz
Armando Correa y Luz García
Credit: Cortesía

El escritor cubano Armando Correa fue el invitado especial en el programa Noche de luz, en donde mantuvo una interesante y divertida conversación con @luzgarciatv. El best seller de 'La niña alemana', contó a fondo sobre su nueva novela "La viajera nocturna" que ya se puede conseguir en Amazon.

Génesis Díaz y Yandel
yandel premios musica urbana
Credit: Cortesía The Lee Agency

Los cantantes fueron dos de las celebridades presentes en la entrega de Premios Tu Musica Urbano celebrados en San Juan, Puerto Rico, ¡qué buena onda!

Maripily Rivera
Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group

La modelo, atleta e influencer puertorriqueña celebró su cumpleaños presentando su nueva línea de trajes de baño un club de Isla Verde, P.R. ¡felicidades!

Hailey Bieber
Credit: Getty Images

Y si estás buscando inspiración para tu look de este verano mira el que propuso la esposa de Justin Bieber en el festival de Tribeca en Nueva York, ¡con todo y huaraches!

