Ricardo Arjona presume con orgullo del talento de su hija, la actriz Adria Arjona Ricardo Arjona presume muy orgulloso de su hija Adria Arjona, quien pronto estrenará una nueva película. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Puede haber recibido incontables premios y reconocimientos, pero el orgullo más grande del cantante guatemalteco Ricardo Arjona son, sin lugar a dudas, sus hijos. Si bien es bastante reservado sobre su vida privada, el intérprete hace una excepción y presume sin reparo cuando se trata de sus retoños. En esta ocasión, no pudo dejar de presumir el logro más reciente de su hija Adria, quien se destaca como una de las nuevas sensaciones de Hollywood. La joven estrenará la película 6 Underground en Netflix, en la que trabaja con el reconocido actor Ryan Reynolds. “Cuando mi niña dice: “Hello boys”, yo siempre supe que había que salir corriendo”, escribió el cantante junto al teaser de la película de acción. De acuerdo a informaciones de prensa, el filme contará la historia de un grupo de millonarios expertos en lucha que fingen su muerte para crear una organización secreta dedicada a capturar criminales. Esta no es la primera vez que Ricardo Arjona presume los logros de su hija. El año pasado, mientras la joven de 27 años filmaba la cinta en Italia, el intérprete compartió una foto de su hija junto al equipo de grabación. “Mi princesa volando”, escribió junto a la instantánea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El éxito no le ha llegado sin sacrificios a Adria, a quien a pesar de su apellido no lo tuvo fácil para salir adelante en el competitivo mundo del cine y ha tenido que tocar muchas puertas para lograr su sueño. La nueva película estrena el próximo 13 de diciembre en Netflix. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Ricardo Arjona presume con orgullo del talento de su hija, la actriz Adria Arjona

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.