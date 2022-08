Ricardo Arjona causa controversia por criticar lenguaje inclusivo Un discurso de Ricardo Arjona lo ha colocado en el ojo del huracán ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Ricardo Arjona ofreció un concierto en Asunción como parte de su gira titulada Blanco y Negro Tour, Paraguay ante 20 mil personas. Así, decidió dar algunas palabras a lo largo de su presentación donde incluyó diversos puntos de vista. Sin embargo, su comentario acerca del lenguaje inclusivo ha desatado una importante controversia."Han pasado muchas cosas desde que no nos vemos. Hubo muchos fenómenos, entre ellos el peor de todos. Nos encerraron dos años, nos pusieron mascarillas, nos dejaron ahí sin nada que hacer con el celular en la mano, con redes sociales y con mucho tiempo libre y echamos todo a perder", mencionó. "Entonces empezaron a aparecer cosas vulgares, aparecieron 32 géneros como si importante fuera sumar géneros y no respetar por lo que quiera ser. Gente que desfilaba por las calles tratando de cambiar las vocales a las palabras y yo tendría que saludar esta noche a todes, por ejemplo. Eso es mucho tiempo libre desperdiciado", agregó. "Apareció gente que desfilaba por las calles y decía que las mujeres debían ganar igual que los hombres, y yo decía: ¿y por qué no pueden ganar más?". Este comentario ha levantado ámpula entre cibernautas, pero también en personas de la sociedad civil como Victoria Donda Perez, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de Argentina. "Les suenan estas canciones? Definamos que es lo vulgar... acá les dejo algunos pasajes de la poesía de Arjona. ¡Ojo! Si les gustan sus temas está bien, no juzgo gustos musicales", advirtió en su cuenta de Twitter. Ricardo Arjona Ricardo Arjona | Credit: Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Arjona de joven admiraba a la izquierda, cantaba en contra de USA, etc. Pero evolucionó y está en su madurez"; "Un adolescente puede ser convencido de cualquier cosa, el problema es cuando un adulto cree en eso. Otros solo lo hacen por un beneficio y se aprovechan de los idiotas"; "¿La igualdad de género y el respeto es de derecha?", y "Yo recuerdo que cuando tenía 17 años, habían heterosexuales, homosexuales y bisexuales. Tan tan. La vida era más fácil en ese entonces. Para los progres que no saben, la palabra homosexual se definía como aquella persona que sentía atracción por personas de su mismo género", fueron algunos comentarios de los usuarios. Hasta el momento, Ricardo Arjona no ha realizado ningún comentario sobre dicha polémica.

