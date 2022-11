Ricardo Arjona pilla a revendedor de boletos afuera de show en el que se iba a presentar ¡su reacción no tiene precio! Menuda sorpresa se llevó el joven al reconocer al cantautor guatemalteco quien lo abordó cuando intentaba vender entradas para uno de sus shows, ¡mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricardo Arjona sorprende a revendedor de boletos Credit: IG/Ricardo Arjona Es uno de los cantautores más famosos de su generación y a donde quiera que va llena arenas por su impactante presencia en el escenario y románticas canciones. Y en este 2022 Ricardo Arjona no ha hecho más que reiterar su calidad de ídolo en escenarios de Europa y el continente americano. Curiosamente al hacer parada en su natal Guatemala, el cantautor se topó cara a cara con un revendedor que intentaba vender entradas para el concierto que el artista ofrecería el domingo 13 de noviembre y en lugar de castigar sus acciones Arjona lo sorprendió revelando su identidad y dándole la sorpresa de su vida. Fue el propio artista quien compartió un clip de lo sucedido y que muestra al muchacho cubierto con una capucha ofreciendo las entradas para el recital de esa noche a celebrarse en la explanada Cayalá. De pronto el muchacho se acerca al vehículo que conducía Arjona afuera del recinto y le pregunta al artista si quiere una localidad a lo que el intérprete de "Señora de las cuatro décadas" responde: "La mejor". El joven responde ofreciéndole varios precios a lo que el cantante preguntó: '¿Pero será que vale la pena, no?". En ese momento el revendedor reconoció al cantante y un poco apenado exclamó: "Mucho gusto", para luego tomarse un selfie con el artista. "Cosas que pasan", exclamó Arjona al compartir el video de su curioso encuentro ocurrido horas antes de su concierto sold out en Guatemala: Una impactante imagen surgida hace tres días en las redes de Ricardo Arjona de su Blanco y Negro Tour: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La gira Blanco y Negro Tour de Ricardo Ajona concluirá su paso por las Américas el proximo 14 de diciembre en Panamá, Panamá.

