Ricardo Arjona celebra sus 58 años luciendo un cuerpazo envidiable Este 19 de enero Ricardo Arjona cumple 58 años. El guatemalteco llega a esta edad en plena forma física y repleto de metas profesionales por cumplir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricardo Arjona Ricardo Arjona | Credit: Victor Chavez/WireImage Ricardo Arjona cumple este miércoles sus 58 años. El guatemalteco llega a esta edad en plena forma física y repleto de metas profesionales por cumplir. El cantante ha compartido en Instagram varias historias en la que sus fans y familiares lo han felicitado. Pero, al parecer, Arjona no deja de trabajar ni el día de su cumpleaños. En su último post de Instagram de hace unas horas, el intérprete de temas como "Señora de las cuatro décadas" aparece mostrando el lugar en Antigua Guatemala donde ensaya para arrancar su próxima gira por Europa, que lleva por nombre Blanco y negro. Los seguidores le han dejado muchísimos mensajes de apoyo y lo están esperando con ansias desde ya. "Qué emoción verlo nuevamente en medio de toda la planificación del escenario de esta gira tan esperada"; "por Dios amo a este hombre 💙"; "éxitos para el Blanco y Negro tour 👏", le dijeron. Pero además del tiempo que el cantante le dedica a su trabajo, es indudable que también cuida mucho de su forma física, pues casi al borde de las seis décadas, Arjona tiene un cuerpazo envidiable. Hace unos días se dejó ver sin camisa disfrutando de un atardecer, y los fans repararon en la espectacular forma física que tiene el guatemalteco, y le dejaron muchos halagos. "Qué belleza el caballero ❤️❤️🙌"; "nada es como tú.. nada😍"; "yo veo 3 bellezas, el atardecer, el paisaje y usted". Pero Arjona se ha mostrado en otras ocasiones haciéndose tratamientos faciales, como los que le pone su hija, la actriz Adria Arjona. "Qué bien. A ella le agradezco que estés cada día mas lindo", le dijo un seguidor en el post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde hace décadas Arjona es una de las voces más importantes de la música latina, con millones de personas que lo escuchan y lo aman en todo el mundo. Con su música, que abarca desde la balada hasta el pop latino o el rock, ha vendido más de 20 millones de copias de discos a lo largo de su carrera y se ha agenciado premios Grammy, Latin Grammy y Billboard, entre otros.

