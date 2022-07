Reyli Barba se sincera sobre su alcoholismo: "Acabé casi conmigo" La adicción de Reyli Barba por el alcohol pudo ser sanada gracias al apoyo de una persona muy especial; ahora, el cantante lucha por ser mejor cada día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diversas ocasiones, Reyli Barba ha declarado que su adicción al alcohol comenzó cuando era solo un niño de once años; incluso, tuvo un fuerte accidente de auto a los 13 años por conducir en estado de ebriedad. Este conflicto lo llevó a sufrir muchos conflictos personales y profesionales hasta que tocó fondo. Pero gracias a su hijo mayor Reyli Jr., a quien procreó en su primer matrimonio que tomó la decisión de rehabilitarse. "Me porté mal, o sea, acabé casi conmigo, pero a él [Reyli] lo cuidé siempre y él me cuidó, él me llevaba a los internamientos. Él con 14 años fue y me metió al internamiento", relató Reyli en entrevista con Yordi Rosado (YouTube). "Vivo el 'solo por hoy' hermano. No puedo presumir que soy la mejor versión de mí, estoy intentando ser la mejor versión de mí, pero todos los días". El cantante reconoce que su un proceso por recuperarse continúa porque es una lucha y trabajo constante. "Todos saben que estuve en un anexo muy bonito en Chiapas, pero sigo en rehabilitación, porque esta enfermedad del alcoholismo no se cura. Se puede contener, pero no se cura", confesó. "Lo que viví en la rehabilitación fue lo mejor que me pudo pasar porque la metamorfosis que yo he vivido ha sido muy amorosa y estoy de vuelta gracias a Dios", agregó. "Es su regalo que esté aquí". Reyli Barba Reyli Barba | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien su mayor temor era perder la inspiración para componer, Reyli Barba ha dejado ese miedo atrás y ahora continúa desarrollando su carrera de manera exitosa. "La verdad es que tenía mucho miedo de poder seguir escribiendo sin beber. Decía: 'si no paro de beber, no paro de escribir, y cuando no escribo es porque estoy sediento', el alcohol es muy cabrón, mi hermano, el alcohol es bien seductor", concluyó.

