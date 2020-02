Reykon revela si dejaría el canto por la actuación ¿Dejaría de cantar para dedicarse a la actuación? Esto fue lo que contestó Reykon, quien actualmente promociona su sencillo "Perriando". By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Reykon está contento con la acogida que ha recibido “Perriando”, su nuevo sencillo en el que mezcla ritmos urbanos con las inconfundibles trompetas del tema “La murga de Panamá” del año 1971 de los grandes de la salsa Willie Colon y Héctor Lavoe. “La idea era traer mi cultura musical [y] de lo que escuchaba cuando era chiquito”, dijo el cantante en entrevista con People en Español. “Crecí con la influencia de [los grandes de la salsa] y dije ‘¿por qué no hacer una salsa incorporada con el reggaetón?’”. El video de “Perriando”, dirigido por Harold y grabado por 36 Grados, muestra a Reykon hipnotizado al encontrar un tocadiscos de vinilo que lo transporta a un programa televisivo de los 70s. En las escenas, vemos a Reykon volviendo locas a todas las mujeres en la audiencia y a todo el equipo de producción del programa de variedad con su presentación estelar. El fenómeno colombiano se aseguró de usar varias referencias en el tema y en el video para darle vida a las ideas que tenía en mente con este sencillo. Por ejemplo, vemos a Reykon protagonizando múltiples personajes a lo largo del video, incluso lo vemos vestido como Tego Calderón, un ícono del reggaetón clásico, y le hace referencia a la lírica de su éxito “Pa’ que retozen”. Además de la música, Reykon probó suerte con la actuación en la cinta colombiana Loco por vos. “Estaba rodeado de actores muy buenos de la escena en Colombia entonces no es que se me hizo fácil pero sí se me hizo menos difícil”, explicó. “La pasamos muy bien”. ¿Dejarías de cantar para dedicarte a la actuación? “Yo le coqueteo, pero la verdad creo que es una carrera que quita mucho tiempo y aprender libretos ¿ y la música que?”, dijo. “Para los que amamos la música esto lo viene siendo casi todo y también necesitamos ese tiempo para seguirle haciendo y desarrollando temas como “Perriando”’. Próximamente podremos escuchar el mix del pegajoso sencillo junto a Willie Colón. “¡Aún no me la creo! La verdad [estoy] feliz. Es muy bonito porque son personajes que marcaron la historia de la música latina y la siguen marcando”. Advertisement

