Impactante: Rey Misterio 'pierde un ojo' en pleno ring El luchador mexicoamericano sostuvo un impactante encuentro con el luchador Seth Rollins que acabó de forma impactante: este es el video de impacto. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Óscar Gutiérrez Rubio, conocido arriba del ring como Rey Misterio, podría estar a punto de retirarse luego de un horripilante encuentro que sostuvo este domingo frente a su némesis, el luchador Seth Rollins en el que prácticamente ha 'perdido un ojo' en un impactante momento que quedó grabado en video. El encuentro era la revancha entre el nacido en Chula Vista, California y el autodenominado "Mesías" donde la regla era simple: quien saliera derrotado perdería un ojo. De ahí que el encuentro se titulara "Eye for an eye" (ojo por ojo, en inglés). En video se observa cómo ambos luchadores se enfrentaron salvajemente tratando de dañarse uno de dichos órganos con distintos objetos hasta que Rollins consigue llevar a Misterio abajo del ring y hacia unas escaleras metálicas donde le impacta el ojo en una esquina. Postrado en el suelo el luchador se revuelca de dolor ante la mirada de su adversario mientras que el árbitro observa la acción, pero al ver que Rey Misterio no consigue levantarse llama a su equipo para asistirlo. La escena es tan impactante que provoca el vómito de Seth Rollins. Algunos tomaron lo ocurrido por el lado más 'amable': SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN El enfrentamiento causó consternación entre algunos fans y entre usuarios de la red que cuestionaron el valor de transmitir este tipo de encuentros tan violentos y anunciados como de "Extreme Rules" (normas extremas, en inglés) siendo que la WWE (World Wrestling Entertainment, por sus siglas en inglés), que es la organización organizadora de la pelea, cuenta con millones de niños entre sus fans. Sea como fuere, el encuentro colocaría al enmascarado de 45 años más cerca del retiro que anunció en mayo pasado junto con la WWE luego de no llegar a un acuerdo por su contrato, como comunicaron en su momento distintos medios y la organización misma por medio de un tuit.

