"¿Quieres ser mi novia?" Rey Grupero sorprende a Aylín Mujica pidiéndole que sea su novia en plena cena El romántico e inesperado momento tuvo lugar anoche mientras ambos cenaban en un restaurante en México con otros exhabitantes de La casa de los famosos (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos 3 entra en su recta final. En menos de un mes, uno de los 8 habitantes que aún permanecen en la casa más famosa de la televisión hispana se convertirá en el ganador de la tercera edición del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Con más de la mitad de sus concursantes ya expulsados, los dramas, las pasiones y los enredos no solo se viven en el interior de la casa, también fuera de ella. Aunque ya no están concursando, los exhabitantes siguen generando contenido con su convivencia fuera de las paredes del que fue temporalmente su hogar. Tras terminar la gala de este miércoles, Aylín Mujica, Aleida Núñez, Osmel Sousa, Samira, Nicole Chávez y Rey Grupero se fueron a cenar juntos a un restaurante sin sospechar lo que terminaría sucediendo. Al finalizar la cena, uno de los camareros se acercó a Aylín con un plato en el que se podía leer en letras comestibles "¿te quieres casar conmigo?" y dos opciones 'sí' y 'no'. Aylín Mujica Aylín Mujica | Credit: Instagram Nicole Chávez "No te puedo creer", dijo sorprendida Samira al percatarse de lo que estaba ocurriendo. Aylín Mujica Credit: Instagram Nicole Chávez Pero, sin duda, la más sorprendida fue la actriz cubana, a juzgar por la reacción que tuvo. Aylín Aylín Mujica y Rey Grupero | Credit: Instagram Nicole Chávez "¡Qué conteste!", "¡Qué conteste!", comenzaron a gritar al unísono los allí presentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video que se compartió en las redes sociales sobre este singular momento se puede ver cómo Aylín se decanta por el 'sí', dejando entrever así que sí acepta ser su novia. "Afuera hay más contenido que en la casa", bromeó un fanático del reality show. Todo apunta a que Aylín y Rey Grupero ya serían oficialmente novios.

