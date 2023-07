"Yo sé que tienes un mensaje especial para nuestra Aylín": Rey Grupero se confiesa en pleno show con Aylín Mujica El exhabitante de La casa de los famosos 3 dejó a un lado "un poco el personaje" y se dirigió directamente a la actriz cubana este martes en La mesa caliente (Telemundo), con quien tuvo meses atrás un breve romance. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mujica Aylín Mujica; Rey Grupero | Credit: La mesa caliente (x2) A dos semanas de pedirle que fuera su novia, Rey Grupero sorprendía a mediados de abril al anunciar "con el corazoncito hecho chicharrón" que había decidido dejar volar a Aylín Mujica, con quien tuvo un breve romance que inició en la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos. Ahora, tres meses después de este inesperado anuncio, el youtuber mexicano y la actriz cubana se reencontraron ayer en el programa La mesa caliente (Telemundo), donde Rey estuvo como invitado promocionando su participación en el nuevo reality show de Telemundo, Los 50, que se estrena el martes 18 de julio a las 7 p. m., hora del Este. "Yo sé que tienes un mensaje especial para nuestra Aylín porque han estado un poquito como que no se han estado hablando", le dijo Myrka Dellanos durante la entrevista. Rey Grupero Rey Grupero en La mesa caliente | Credit: La mesa caliente Fue entonces cuando el exhabitante de La casa de los famosos se quitó "un poco el personaje" y se dirigió directamente a Aylín, a quien dedicó unas emotivas palabras. Rey Grupero Rey Grupero | Credit: La mesa caliente "Mi amor, siempre en mi corazón te voy a llevar, todo lo que me enseñaste, todas las cosas bonitas, esos ojazos que nunca volveré a tener de frente y esos labios que jamás volveré a besar, pero créeme que en mi corazón siempre vas a estar, has sido uno de mis grandes amores. La verdad se cumplió un sueño que yo tenía desde muy pequeño, ser novio de una gran mujer, de una diva, de una de las bellezas más grandes del mundo, siempre te voy a amar Aylín y créeme que te deseo lo mejor", expresó Rey. Aylín Mujica Aylín Mujica | Credit: La mesa caliente SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras que la copresentadora de La mesa caliente no tardó en agradecerle. "Gracias Rey, gracias por esas palabras, de verdad que te lo agradezco muchísimo y ojalá que sean de verdad desde el fondo de tu corazón", le dijo la que fuera villana de exitosas telenovelas de Telemundo como Marina y Corazón valiente. Mira el video

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Yo sé que tienes un mensaje especial para nuestra Aylín": Rey Grupero se confiesa en pleno show con Aylín Mujica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.