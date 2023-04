Rey Grupero hace inesperado anuncio sobre su relación con Aylín Mujica Hace justo dos semanas, el exhabitante de La casa de los famosos había pedido a la actriz cubana que fuera su novia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rey Grupero Rey Grupero; Aylín Mujica y Rey Grupero | Credit: Telemundo; Instagram Rey Grupero Rey Grupero y Aylín Mujica tuvieron una química muy especial dentro de La casa de los famosos. El influencer mexicano no ocultó nunca la atracción que sentía hacia la actriz cubana, al contrario. Si bien no llegó a pasar nada entre ellos mientras concursaban en el exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego, fuera de la casa más famosa de la televisión hispana Rey Grupero continuó tratando de conquistar el corazón de Aylín. El influencer llegó a pedirle incluso semanas atrás de manera oficial que fuera su novia durante una cena, por lo que todo hacía indicar que su relación marchaba a las mil maravillas. No ha sido así. Aylín Aylín Mujica y Rey Grupero | Credit: Instagram Nicole Chávez Este martes, para sorpresa de muchos, Rey Grupero compartió un comunicado a través de las redes sociales en el que anuncia "con el corazoncito hecho chicharrón" que ha decidido dejar volar a la que fuera villana de exitosas telenovelas como Corazón valiente y Marina. "Mucha gente creyó que lo que existió en esa casa era un show, pero en el corazón no se manda y yo me enamoré como un loco de esta mujer", comenzó compartiendo el influencer. Rey Grupero Aylín Mujica y Rey Grupero | Credit: Instagram Rey Grupero "Afuera pudimos estar juntos y realmente fue hermoso todo. Cada segundo estar a su lado fue mágico, pero lamentablemente somos diferentes y tenemos caminos distintos", continuó. "Hoy te dejo volar hermosa. Seguiré luchando por mis sueños para que te sientas muy orgullosa de mí. Gracias por la experiencia tan bella que dejaste en mi vida. Te adoro", finalizó su mensaje. Rey Grupero Credit: Instagram Rey Grupero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rey Grupero acompañó sus emotivas palabras de un video en el que se recopilan algunos de los hermosos e inolvidables momentos que vivieron juntos en La casa de los famosos. "Como caballero me retiro del campo, con el corazón hecho chicharrón, pero así es la vida", escribió. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Con razón ayer en la gala te veías extraño y hasta raro", "Se veía venir desde antes de ser tu novia" o "Mejor un buen amigo que un mal amor", se puede leer entre los cientos de comentarios que recibió su publicación.

