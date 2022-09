¡Se acabó la tregua! El rey Carlos III hace cambios en el perfil de la monarquía: Meghan y Harry se ven afectados Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería rey Carlos III funeral de la reina Isabel II Credit: Getty Images "El periodo de luto ha terminado", se dijo por medio de las redes de la Casa Real señalando una nueva era que ya ha dado comienzo. Estos son los nuevos e importantes movimientos ocurridos a principios de semana. Empezar galería Vientos de cambio Reina Isabel II Credit: IG/The Royal Family Este martes surgió en las redes de la familia real de Inglaterra este bello retrato de la reina Isabel II, fallecida falleció el pasado 8 de septiembre a sus 96 años. "El período de luto posterior a la muerte de Su Majestad ha terminado", se dijo por medio de dicho mensaje. "La cuenta [oficial] de la familia real seguirá reflejando el trabajo de El Rey, la Reina Consorte y otros miembros de la Familia Real, así como recordando la vida y obra de la reina Isabel". 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Nueva era Principe Carlos y Camila Credit: Getty Images Ese mismo día surgió hubo un importante cambio en las redes sociales de la monarquía: la foto oficial que ahora aparece en la cuenta oficial dicho perfil muestra al nuevo rey al lado de la reina consorte, Camilla, con sus medallas a plena vista. La foto data del 2020 cuando la pareja acudió a un acto oficial en el castillo de Balmoral, en Escocia. 2 de 6 Ver Todo Nuevo sello real nuevo sello real británico Credit: Getty Images Este mismo martes el Palacio de Buckingham reveló el nuevo monograma del rey Carlos III que aparecerá en buzones, documentos oficiales y edificios gubernamentales y que consiste en las iniciales "C" y "R" entrelazadas representando el nombre "Carlos" "Rex", la palabra que en latín significa rey. Las tres barras del medio significan que el antiguo príncipe Carlos es el tercer rey Carlos en subir al trono de Inglaterra. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Meghan y Harry al fondo Principe Harry y Meghan Markle Credit: Getty Images Dichos cambios aparecen luego de que este fin de semana aparecieran cambios en la página oficial de la monarquía que afectan directamente al príncipe Harry y a su esposa, Meghan Markle, colocándolos al fondo del portal, por debajo de los hermanos del rey en el penúltimo peldaño de importancia. El último lugar corresponde ahora al príncipe Andrew. 4 de 6 Ver Todo Nuevo orden Principes de Gales y duques de Sussex en el funeral de la reina Isabel II Credit: Getty Images Aunque Meghan y Harry siguen siendo miembros de la familia real y estuvieron presentes en el funeral de Estado de la reina, el ranking de su página viene a confirmar que la pareja ha pasado a un segundo plano en comparación con el hermano mayor del príncipe, William quien ahora ostenta el título de príncipe de Gales junto con su esposa, Kate Middleton. 5 de 6 Ver Todo Sin tregua Príncipe Harry y Meghan Markle Credit: Christopher Furlong/Getty Images El importante gesto es un nuevo golpe para el hijo de la princesa Diana y la exactriz californiana, quien durante el funeral de la reina fuera 'humillado' después de que le quitaran las iniciales de la reina Isabel II de su uniforme militar. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Se acabó la tregua! El rey Carlos III hace cambios en el perfil de la monarquía: Meghan y Harry se ven afectados

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.