El rey Carlos despoja a su hijo Harry de título militar tras anunciarse su autobiografía Spare Tras anunciarse que el príncipe Harry publicará su autobiografía Spare, su padre, el rey Carlos le ha quitado un título militar. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El rey Carlos III asumirá un nuevo rol, que antes tenía su hijo, el príncipe Harry. El rey de 73 años anunció el viernes que será el capitán general de la marina real inglesa. El anuncio se hizo al celebrar el aniversario 358 del Cuerpo de Marines Reales, reporta PEOPLE. La fuerza británica de operaciones marítimas fue formada en 1664 durante el reinado del rey Carlos II. El rol ha estado vacante desde el 2020 cuando Harry, quien era el capitán general de la marina real inglesa, renunció a sus deberes como miembro de la familia real, mudándose con su esposa Meghan Markle a California. El duque de Sussex, quien sirvió en el ejército británico durante 10 años, y estuvo en la guerra de Afganistán dos veces, perdió sus tres títulos militares honorarios. Durante el funeral de la reina Isabel II, Harry no vistió su uniforme militar, aunque se hizo una excepción para la vigilia de su abuela. "Su década de servicio militar no está determinada por el uniforme que él use, y pedimos respetuosamente que el enfoque siga siendo honrar la vida y el legado de su Majestad, la reina Isabel II", dijo un vocero de Harry tras la muerte de la reina. El príncipe Harry, de 38 años, asumió este prestigioso rol en el 2017, heredándolo de su abuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo, quien fue Capitán General de la marina real inglesa por 64 años. Rey Charles y Principe Harry "Our Planet" Global Premiere - Red Carpet Arrivals Credit: John Phillips/Getty Images El rey Carlos dijo que era un "placer" y se sentía "excepcionalmente orgulloso" de asumir este rol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Príncipe Harry Portada de 'Spare', las memorias del príncipe Harry | Credit: PENGUIN RANDOM HOUSE Esta semana también se anunció que el príncipe Harry publicará su autobiografía, titulada Spare, el 10 de enero del 2023. Según la editorial, Harry hablará de sus roles de esposo y de padre de Archie y Lilibeth. También hablará de la muerte de su madre, la princesa Diana, y cómo esta tragedia lo afectó. El libro abordará sus vivencias en Afganistán y sus experiencias durante sus 10 años como líder militar.

