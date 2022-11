Les caen a huevazos a Carlos III y Camila en una visita oficial Un joven activista de 23 años fue detenido por arrojar huevos al rey Carlos III y la reina consorte Camila en una visita a la ciudad de York, en el norte de Inglaterra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un joven activista de 23 años fue detenido por la policía británica por arrojar huevos al rey Carlos III y la reina consorte Camila cuando caminaban por la ciudad de York, en el norte de Inglaterra. Según el Daily Mail, el activista identificado como Patrick Thelwell fue reducido de inmediato por cuatro policías tras arrojar los huevos a la pareja real. En ese momento se oyó al joven gritar: "Este país se construyó sobre la sangre de los esclavos". Por su parte, varias personas que estaban presenciado el incidente gritaron "Dios salve al rey" y "vergüenza". Rey Carlos Rey Carlos | Credit: Tim Rooke - WPA Pool/Getty Images Un grupo comenzó a abuchear a los reyes mientras eran recibida por varios dignatarios locales encabezados por el alcalde de York. En ese momento los huevos volaron sobre sus cabezas y cayeron junto al pie del rey Carlos. Otro de los huevos voló cerca de la cabeza de uno de los representantes del consejo, que se giró y protestó ante lo sucedido. De acuerdo con el citado medio, fueron cuatro huevos en total los que fueron arrojados a la pareja real. En ese entonces el rey se volteó para mirar lo que le habían arrojado, y con mucha tranquilidad siguió su paseo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la policía de North Yorkshire informó que Thelwell había sido arrestado bajo sospecha de un delito de orden público. Thelwell es activista de Extinction Rebellion y una vez se presentó como candidato del Partido Verde, según reveló MailOnline.

