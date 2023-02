Causa revuelo supuesto escrito de Luis Miguel por primera vez en red social; su hermano reacciona Por primera vez, aparecieron mensajes de Luis Miguel en una de sus redes sociales; lo cual, ha ocasionado emoción en los fanáticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Luis Miguel tiene cuentas oficiales de Instagram y Twitter que son manejadas por sus colaboradores para promocionar diversos eventos del cantante. Por ello, llamó la atención un escrito realizado por El Sol previo a su gira que recién se anunció. "Buenas noches, los amo a todos", aparece en la segunda red social. Poco después, aparece otro supuesto texto del intérprete de "Tengo todo excepto a ti" donde regalaba boletos para su próxima gira. "Dale me gusta a este tweet si quieres entradas gratis para mi próximo show", se lee. Finalmente, volvió con un tercer mensaje. "Ok. Buenas noches mundo". Ahora, en la cuenta de Instagram del famoso se aclara que todo es falso, debido a que la hackearon. "La cuenta de Twitter ha sido hackeada. La reparación está en progreso", se mencionó. Alejandro Basteri, hermano menor del cantante no dudó en pronunciarse contra el atentado cibernético contra su familiar. "Que falta de integridad y forma de no respetar y desapruebo mil por ciento quien usurpe la identidad de nadie por ¡¡¡joder!!!", mencionó en el post de Instagram. "así han de tener su esencia interna, déjense de mamadas y hagan su propia vida". Luis Miguel Credit: Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas reaccionaron desilusionados al saber que las entradas gratuitas a sus conciertos eran falsas. "¿Cómo que no habrá boletos gratis?"; "La entradas gratis sí las quería"; "Ayúdame con dos boletos Luismi"; "Pero ¿si habrá boletos gratis o no?", y "¿Y mis boletos gratis? ¿Y tu amor por mí?", mencionaron. También hubo quienes apoyaron de inmediato a tu ídolo. "No dimos cuenta mi rey. Las que somos incondicionales nos damos cuenta"; "Podrán hackear la cuenta pero jamás el talento. Ojalá se solucione pronto", y "Sabemos que los fans pagamos entradas y más aún si son las de tus conciertos corazón. Estamos muy atentos a tus comunicados oficiales", fueron otros comentarios. Luis Miguel Mientras se anuncian las fechas de sus conciertos, Luis Miguel sigue paseando al lado de Paloma Cuevas, quien se dice es su prometida, dejándose ver públicamente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Causa revuelo supuesto escrito de Luis Miguel por primera vez en red social; su hermano reacciona

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.