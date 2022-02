Reviven la historia de los vídeos sexuales de Pamela Anderson y Tommy Lee Una nueva serie de Hulu relata la explosiva y controversial relación de la despampanante rubia de “Baywatch” y el baterista de Mötley Crüe. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La despampanante actriz y modelo Pamela Anderson es nuevamente una mujer soltera. Luego de un poco más de un año de casada con su guardaespaldas y fisiculturista canadiense Dan Hayhurst, la controversial rubia de 54 años puso fin a su quinto matrimonio a finales del mes pasado. Pero el proceso de divorcio no parece afectar a la amante de las bodas que hace caso omiso a las críticas y señalamientos por la manera en que maneja el amor. Ahora revivirá su pasado con la nueva serie Pam & Tommy, que mostrará el escandaloso idilio sexual que vivió junto a su primer esposo Tommy Lee, baterista de Mötley Crüe. La serie protagonizada por Lilly James y Sebastian Stan, pretende contar la verdad sobre las ahora célebres imágenes de la luna de miel de los tortolitos, que dieron la vuelta al mundo y cambiaron para siempre la cultura popular de la televisión norteamericana, de acuerdo al diario New York Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las controversiales escenas que mostraban al rebelde baterista disfrutando del amor y el sexo junto a la Barbie de carne y hueso, llegaron a millones de hogares mucho antes de que Kim Kardashian saltara a la fama por su vídeo sexual junto al cantante Ray J. "Obviamente Pamela era parte del mundo de todos, y simplemente ese momento en los [años] 90s está tan romantizado en mi cabeza —este momento rebelde de camisas cortas y [música de las] Spice Girls, pero también hablamos de la existencia de esta profunda historia sin contar que se perdió ampliamente por los titulares", explicó James al diario. 1995 GRAMMY Awards - A&M Party Pamela Anderson & Tommy Lee | Credit: Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc De acuerdo a reportes, Anderson y Lee no estuvieron involucrados en la producción ni aportaron su punto de vista sobre la realidad que vivieron luego de que un electricista robara las cintas íntimas que llevaron a la explotación de su vida personal. El actor Seth Rogen, de 39 años, da vida al ladrón que duplicó y distribuyó el vídeo que expuso la vida sexual de la pareja. "Yo tenía 13, 14 años cuando salió, así que no sabía la historia de ninguna manera. Solo sabía que era algo que anda rondando un poco en mi grupo social, que se veía como una cosa mítica, casi algo como 'El señor de los anillos", expresó Rogen al diario. La serie se basa en la historia relatada por la revista Rolling Stone en el 2014, para la cual Anderson y Lee declinaron hablar, luego de que su vida íntima fuera explotada en internet generando más de $77 millones durante los primeros 12 meses de su lanzamiento no autorizado en 1996, según E! News. De acuerdo a expertos, la cinta titulada "Pam & Tommy: Luna de miel robada", representaba poder ver por primera vez a una pareja de famosos en su hábitat natural, sin ser un producto producido especialmente para el público. "Es como estar viendo algo que no estamos supuestos a ver", expresó el productor pornográfico Nick Offerman a Esquire. Pamela Anderson & Tommy Lee 1995 Pamela Anderson & Tommy Lee | Credit: Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc La popularidad del vídeo sexual dañó y marcó para siempre la imagen y carrera de la despampanante rubia, que perdió importantes papeles de cine debido a las escenas íntimas expuestas, a pesar de haber ganado una inmensa popularidad. Los esfuerzos legales tras hacerse público el vídeo tomaron años en resolverse. La pareja, que se casó a las 96 horas de conocerse, se divorció luego de tres años de matrimonio y dos hijos en común. Aunque sus demostraciones de amor no estaban supuestas a hacerse públicas, el vídeo creó una nueva era en la televisión norteamericana dando pie a los programas de telerrealidad que hoy en día invaden los horarios estelares de la televisión tanto en inglés como en español.

