Si no es Kylie Jenner, ¿quién es la mujer que besa a Jonathan dos Santos en una misteriosa foto? Los fanáticos de Jonathan dos Santos se convirtieron en detectives para dar con la identidad de la mujer que acompaña al futbolista mexicano en la fotografía que compartió por error en sus redes sociales. By Isis Sauceda Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El futbolista Jonathan dos Santos causó tremendo revuelo cuando compartió una fotografía con una misteriosa mujer en la cama, lo que en cuestión de minutos despertó una enorme especulación sobre su identidad. La imagen que el mexicano mostró sin dar detalles se volvió viral y mantuvo a sus seguidores preguntándose de si se trataba de la multimillonaria Kylie Jenner. La insistente pregunta de los fanáticos llevó al jugador de los LA Galaxy a eliminar inmediatamente la fotografía, en la que solo se apreciaba parte del rostro de la mujer. Eso intrigó aún más a sus seguidores, que se dieron a la tarea de investigar la identidad a la misteriosa chica. Fueron precisamente sus fanáticos quienes horas después aseguraron que la mujer que aparecía besándolo cariñosamente en el cuello no era la hermana de la famosa Kim Kardashian, sino la influencer de origen ecuatoriano Amanda Trivizas, quien comparte un gran parecido con la mamá de la pequeña Stormi Webster. Esta no es la primera vez que el nombre del jugador de la Selección Mexicana es ligado a la estrella de telerrealidad, ya que en enero fue captado junto a Victoria Villarroel, exasistente de la famosa empresaria, en las paradisíacas playas de Cancún, Quintana Roo, México, disfrutando de unas divertidas vacaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento, el futbolista se ha mantenido al margen de los rumores y preguntas de sus seguidores sobre su acompañante. Desde que se filtró la fotografía, solamente ha compartido sus sesiones de ejercicios en casa. Por su parte, Kylie, quien está separada del padre de su hija, Travis Scott, ha ignorado las especulaciones.

