Salen a la luz nuevos detalles del testamento del Duque de Edimburgo Según fuentes el Londres el marido de la reina Isabel II habría dejado una cuantiosa cantidad en efectivo para su secretario y dos pajes. El resto de su fortuna iría a un solo familiar. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A casi dos meses del fallecimiento del Duque de Edimburgo, a sus 99 años, surgen nuevos detalles de su herencia y de a dónde irá a parar su fortuna. Fuentes el Londres aseguran que el marido de la reina Isabel II, de 94 años, habría dejado una cuantiosa cantidad de dinero en efectivo a su secretario particular, Archie Miller-Bakewell. Así mismo los pajes William Henderson y Stephen Niedojadlo se llevarían una considerable suma. El resto de la herencia de Philippos Andreou de Schleswig-Holstein-Sonderberg-Glücksburg, príncipe de Grecia y Dinamarca, o mejor dicho, el príncipe Felipe, se lo llevaría su esposa de más de 73 años, es decir, la reina Isabel II, según indica The Daily Mail y se calcula en unos $42,5 millones. En cuanto a sus 8 nietos se asegura que la suma que estos recibirían fue establecida "hace mucho tiempo". El príncipe Felipe se retiró de la vida pública mucha. Esta es una de las últimas fotos que existen de él en redes, del bautizo de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, el hijo del príncipe Harry y su consorte, Meghan Markle: Meghan Markle, Príncipe Harry, Reina Isabel "A diferencia de otros royals", contó una fuente al tabloide británico The Sun, "El príncipe Felipe será generoso con los tres hombres que velaron por él". Principe Felipe deja dinero a sus empleados Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por cierto que a principios de mayo se dieron a conocer las causas de muerte del marido de la reina, quien había pasado un buen tiempo en el hospital por una afección cardíaca y había sido intervenido. De acuerdo al diario británico The Telegraph, el certificado de defunción del Duque emplea el término "edad avanzada" como causa de su muerte, dejando del lado a una infección y la afección cardíaca por la que se le había tratado.

