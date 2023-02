Revelan una nueva foto de Pablo Lyle en prisión Casi tres semanas después de ser condenado a 5 años de prisión, las autoridades de la Florida compartieron la nueva foto de la ficha penitenciaria del actor Pablo Lyle. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Casi tres semanas después de ser condenado a 5 años de prisión, las autoridades penitenciarias de la Florida compartieron una nueva foto del actor Pablo Lyle ahora que está empezando a cumplir su pena. La imagen acompaña la nueva ficha penitenciaria del mexicano, según la cual se encuentra internado actualmente en el Centro de Recepción del Sur de la Florida en la ciudad de Doral. El centro administrada por el Departamento de Prisiones de la Florida tiene una capacidad para 1,100 internos, todos masculinos, tanto adultos como juveniles, de acuerdo a su página web. En general, este tipo de instalaciones son la puerta de entrada del interno al sistema penitenciario estatal antes de asignarle una prisión. Como parte del proceso de ingreso se les hace una evaluación de su caso, un chequeo médico, se les entrega uniformes y se les presta servicios como un corte de cabello. Pablo Lyle Pablo Lyle | Credit: Florida Department of Corrections Lyle fue condenado a 5 años de prisión el pasado 3 de febrero en un tribunal de Miami tras ser encontrado culpable el año pasado de homicidio involuntario por la muerte de un conductor en una pelea de tráfico. La pena impuesta por la jueza Marisa Tinkler Méndez fue significativamente menor a la que se exponía el actor, ya que ese delito puede acarrear hasta 15 años de cárcel. Además del tiempo tras las rejas, deberá cumplir 8 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. La estrella de telenovelas como Mi adorable maldición, Una familia con suerte y Por siempre mi amor fue declarado culpable de homicidio involuntario el pasado octubre por propinar a Juan Ricardo Hernández un puñetazo que le hizo caerse y golpearse la cabeza con el suelo, como mostró un video del incidente. Según lo que se ve en la grabación, el auto en que viajaba Lyle con su familia se le cruza al de Hernández, quien aprovecha una luz roja para bajar y golpear la ventana del vehículo en que iba el actor aparentemente para reclamarle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando Hernández regresa para su auto, Lyle baja del suyo y le propina un puñetazo en el rostro al cubano, quien cae de espaldas y se da con el suelo. Lyle sigue su camino con su familia, con la que iba al aeropuerto, mientras que Hernández fue trasladado a un hospital, donde falleció al cabo de pocos días. La familia del actor ya indicó su intención de apelar la decisión de la jueza por considerar que es desproporcionada a las acciones del convicto, que en su opinión se limitó a defender a su familia de lo que consideraba un peligro.

