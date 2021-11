Revelan imágenes de los sospechosos de la muerte del rapero Young Dolph El cantante fue abatido a tiros este miércoles en una tienda de galletas de Memphis, Tennessee. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Departamento de Policía de Memphis ha revelado algunas imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad del lugar donde fue asesinado el rapero Young Doplh, este miércoles. En las fotografías, se puede observar a dos hombres armados, sospechosos de ser los responsables de la muerte del cantante de 36 años. De acuerdo a las autoridades, los sospechosos, que traían su rostro cubierto, viajaron en un auto Mercedes-Benz blanco, de dos puertas, hasta el estacionamiento de la tienda de galletas Makeda's Cookies, donde llevaron a cabo el asesinato, reportó People. "Los sospechosos abordaron a la víctima mientras se encontraba dentro del negocio y lo balacearon varias veces", informó la policía a través de su cuenta de Twitter. Inmediatamente después, "abandonaron la escena del crimen". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Young Dolph crime scene Memphis Police Department Young Dolph crime scene | Credit: Memphis Police Department Los hechos fueron confirmados por el propietario del local, Maurice Hill, quien declaró a la televisora local que uno de los individuos disparó directamente al rapero, acabando con su vida. Hasta el momento no se ha realizado ningún arresto, pero según las autoridades, la investigación continúa su curso para dar con el paradero de los asesinos que están aterrorizando la ciudad. "[Este] es otro ejemplo de la violencia sin sentido que estamos viviendo a nivel local y nacional", expresó en un comunicado el jefe de la policía CJ Davis. "Nuestros corazones están con la familia Thornton y con todos aquellos afectados por este terrible acto de violencia". Por lo que piden el apoyo del público para hacer justicia. Cualquiera con información sobre el crimen, se le pide que se comunique con las autoridades en la división de CrimeStoppers al (901) 528-2274. Memphis Police Department Young Dolph Memphis Police Department Young Dolph | Credit: Memphis Police Department El rapero, cuyo nombre de pila es Adolph Roberto Thornton Jr., estaba supuesto a grabar un vídeo junto a Bankroll Freddie, este fin de semana, para su próximo lanzamiento. "¡No puedo creer esto hermano!", lamentó Freddie en sus historias de Instagram, donde mostró la conversación que tuvo con Dolph sobre el vídeo. El año pasado, Dolph confesó a la revista GQ que el confinamiento debido a la pandemia lo había utilizado para disfrutar a su familia, algo que debido a sus compromisos laborales antes no había podido hacer. "Esto hace darme cuenta de lo mucho que me he estado perdiendo, solo en casa. No tiene nada que ver con dinero. El dinero no significa mier..a. Todo tiene que ver con tu felicidad", expresó. Al rapero le sobreviven sus dos hijos Ari y Tre, y su pareja de varios años Mia Jaye. Descanse en paz.

