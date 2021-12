Revelan detalles sobre la salud de Eduin Caz El cantante de Grupo Firme fue hospitalizado este martes y continúa bajo tratamiento médico en condición estable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de mantener a sus fanáticos en suspenso tras su sorpresiva hospitalización, finalmente se dieron a conocer detalles sobre la salud del cantante Eduin Caz. La noche de este miércoles, la oficina de Grupo Firme confirmó que su líder y vocalista se encuentra en condición estable tras haber sido sometido a una endoscopia gástrica. "Eduin se encuentra descansando y tomando un tratamiento", informó su equipo a través de un comunicado. De acuerdo al reporte, el cantante había acudido al hospital por aparentes complicaciones en las cuerdas vocales, por lo que se le realizó una estroboscopia laríngea. Tras obtener resultados sugestivos, los médicos recomendaron realizar la endoscopia. "Se le realizó una estroboscopia laríngea para visualizar cuerdas vocales, encontrando datos sugestivos. Se le dio tratamiento y como indicación médica, le hicieron una endoscopia gástrica para descartar lesión, saliendo de este procedimiento sin complicación alguna", asegura el comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los resultados del procedimiento dieron a conocer que el cantante sufre de una "hernia hiatal con cambios en la mucosa del esófago". Se espera que el tratamiento que actualmente sigue, dé resultados en los próximos días, de acuerdo a su oficina. Eduin Caz Grupo Firme hospitalized Eduin Caz, líder de Grupo Firme es hospitalizado. | Credit: Daisy Anahy/Instagram @anahydpg La noticia de su repentina hospitalización consternó a los fanáticos de Grupo Firme, luego de que la esposa del cantante publicara una imagen de Eduin en una cama de hospital rodeado del equipo médico que lo atendió, sin dar más detalles. "Primeramente Dios todo va a salir bien", escribió Daisy Anahy junto a la imagen. La imagen inmediatamente se viralizó por los millones de seguidores de la banda, quienes enviaron sus mejores deseos y oraciones hacia el cantante. Horas antes a su hospitalización, el intérprete había revelado a través de sus redes sociales que se encontraba delicado de salud. Pronta recuperación.

