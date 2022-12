Revelan la causa de muerte del protagonista de Power Rangers La esposa del actor Jason David Frank desea aclarar de una vez por todas los rumores sobre la muerte y su relación con la estrella de cine. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A poco más de una semana desde que se confirmara la muerte del actor Jason David Frank, su esposa finalmente da a conocer la verdadera causa de muerte. Con el deseo de poner fin a las especulaciones sobre el fallecimiento de su esposo y las suposiciones acerca de su relación, Tammie Frank se sinceró y reveló que la estrella de la franquicia Power Rangers se quitó la vida. "Mi nombre es Tammie Frank y mi esposa era Jason David Frank, quien trágicamente perdió su vida por suicidio la semana pasada", confesó la viuda a People. "Mientras que Jason era un nombre conocido para algunos, nosotros vivimos una vida muy normal con altibajos, como cualquier otro. Me ha impactado y entristecido increíblemente, ver a los medios que han volteado mi tragedia familiar en un cuento chino. Desde la muerte de Jason, he sido acosada online y ya no soporto ver el buen nombre de mi esposo difamado". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tammie defendió al actor a capa y espada y detalló sus últimos días, antes de describir lo que sucedió un día antes de que se reportara su muerte. "Yo amaba a mi esposo y estábamos tratando de solucionar nuestros problemas. Su muerte es tan impactante para mí como para los demás. La verdad es que no tenía idea que Jason planeaba terminar las cosas. Sí, había luchado con problemas de salud mental y depresión antes, pero nunca pude haber predicho lo que sucedería esa noche", dijo a través de un comunicado exclusivo para la revista. "Suponía ser un divertido fin de semana, pero perdí al amor de mi vida. Jason era un buen hombre, pero tenía sus propios demonios. Era humano, como el resto de nosotros", agregó. Jason David Frank Saban's Power Rangers At New York Comic Con 2017 - Day 1 Jason David Frank | Credit: Photo by Daniel Zuchnik/Getty Images for Saban Brands La viuda, además, reveló que perdió a su hija el año pasado y que la muerte de la niña que el actor ayudó a criar, supuso problemas en su matrimonio, por lo que decidieron separarse. Pero hace alrededor de dos meses, la pareja decidió reconciliarse y la noche de la muerte se habían escapado a un pequeño viaje romántico para reforzar su amor. "Bailamos y nos desvelamos hasta que cerró el bar. Cuando regresamos al hotel, Jason y yo tuvimos una emotiva plática en su cuarto", explicó, agregando que tenían cuartos diferentes debido a que él roncaba. "Para ayudar a Jason a relajarse y desembriagarse antes de dormir, bajé a recepción por unos snacks. Me ausenté no más de diez minutos. Regresé y empecé a tocar su puerta, sin respuesta. Toqué repetidamente y estuve llamando su nombre para que abriera la puerta". Agregó que ignora quien llamó a la policía, que fue finalmente quien abrió la puerta del cuarto del actor y lo encontró sin vida. Tammie pidió que no se hagan más especulaciones sobre lo sucedido y que permitan que tanto ella como su familia lleven el luto en paz. "Todo lo que queremos es recordar a Jason y nuestros recuerdos felices, y seguir adelante con el dolor de haber perdido a un ser amado. Lo único que pido es empatía y comprensión durante estos momentos difíciles", escribió. A pesar de los detalles, omitió la manera en la que el actor se quitó la vida.

