Revelan la causa de la muerte a los 28 años del hermano de la actriz Hayden Panettiere El actor Jansen Panettiere falleció de forma inesperada el fin de semana del Día de los Presidentes en su casa en Nueva York. Un amigo lo encontró sin vida sentado en una silla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Jansen Panettiere reveló la causa de la sorprendente muerte del actor de solo 28 años el fin de semana del Día de los Presidentes, cuando fue hallado sin vida sentado en una silla en su residencia en la localidad de Nyack, NY. En un comunicado obtenido por ABC News, la actriz Hayden Panettiere y sus padres señalan que la causa de la muerte es una cardiomegalia, mejor conocido como un corazón dilatado o agrandado. "Si bien es de poco consuelo, el médico forense informó que la muerte súbita de Jansen fue consecuencia de una cardiomegalia, unida a complicaciones en la válvula aórtica", reza el comunicado firmado por la madre Lesley Vogel y el padre Alan Lee Skip Panettiere, además de la actriz de Nashville. "El corazón que tenía Jansen se podía ver en sus ojos, en su encanto y en su sonrisa brillante y cautivadora; su alma y sus pinturas reveladoras y magistrales, su alegría de vivir y su ironía", agrega el texto. "Su carisma, calor, compasión por los demás y su espíritu creativo vivirán para siempre en nuestros corazones y en los de todos los que lo conocieron". Hayden Panettiere y Jansen Panettiere Hayden Panettiere y Jansen Panettiere | Credit: Amanda Edwards/Getty Images La muerte del también artista tomó por completa sorpresa a su familia. Su padre había hablado con él la noche anterior, sin sospechar que tuviera ningún problema, según People. Según las autoridades, Jansen fue encontrado muerto sentado en una silla de su vivienda en Nyack, una localidad cercana a la ciudad de Nueva York, por un amigo que fue a visitarlo después de que n acudiera a una reunión. Los paramédicos que acudieron a la llamada de urgencia no pudieron hacer nada más que constatar el fallecimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cinco años menor que su hermana Hayden, el actor también se labró una carrera en el mundo de la actuación con papeles en series y películas como The Walking Dead, The X's o Racing Stripes. Su última aparición en cámara fue el filme navideño Love and Love Not el año pasado. También era un apasionado del arte, lo que se reflejaba en las obras que compartía en su cuenta de Instagram y que le servían para diseñar su propia colección de ropa.

