Revelan la causa de la sorprendente muerte de la actriz Charlbi Dean a los 22 años La joven sudafricana falleció repentinamente el pasado lunes en Nueva York, luego de una visita de urgencia a un hospital dico a un leve malestar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz sudafricana Charlbi Dean falleció el pasado lunes luego de experimentar síntomas leves de malestar que la llevaron a la sala de emergencia de un hospital de Nueva York. El médico forense de la ciudad confirmó que la joven protagonista de la cinta Triangle of Sadness murió a causa de una inesperada y repentina enfermedad. Tenía 32 años. Dean habría desarrollado una sepsis bacteriana debido a la ausencia de su bazo, que le fue extirpado años atrás a causa de un accidente. "[La sepsis] fue una complicación derivada de una asplenia (la ausencia del bazo)", informó un vocero del forense a People. "[Debido a] un trauma encapsulado en el torso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparentemente, Dean fue infectada con la bacteria conocida como capnocitofaga. Este tipo de bacteria no es común y existen diferentes especies de la misma, que se desarrollan en la boca de los humanos, así como en la de los perros y gatos, de acuerdo a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Charlbi Dean "Triangle Of Sadness" Photocall - The 75th Annual Cannes Film Festival Charlbi Dean | Credit: Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Las personas con deficiencia inmunológica y aquellas que ya no tienen bazo son particularmente susceptibles a contagiarse. Se desconoce si alguna mascota pudo haber causado la infección en la actriz. De acuerdo a su hermano, Alex Jacobs, la joven se empezó a quejar de un leve dolor de cabeza, pero rápidamente se intensificó, por lo que pidió a su prometido Luke Volker, que la llevara al hospital. Ahí murió un par de horas después, según reportó Rolling Stone. "Esto pasó literalmente en un día. Le pegó un dolor de cabeza, se durmió, despertó a su novio diciéndole por favor llévame al hospital", declaró Jacobs a la revista. "Aún no sabemos exactamente [que sucedió]". Jacobs reveló que su hermana había sufrido un aparatoso accidente de auto hace alrededor de 13 años, en el que terminó con la espalda y varias costillas rotas, además, de la extirpación de su bazo por recomendación médica. Los investigadores clasificaron su muerte como un accidente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Revelan la causa de la sorprendente muerte de la actriz Charlbi Dean a los 22 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.