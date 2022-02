Revelan la causa de la muerte del protagonista de Full House, Bob Saget Hace unas semanas, Bob Saget fue encontrado muerto en la habitación de un hotel, ahora se revela qué fue lo que causó su deceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de enero de 2022, Bob Saget fue encontrado muerto en una habitación del hotel Ritz-Carlton de Orlando, Florida, donde había realizado una presentación. En aquella ocasión, las autoridades informaron que no encontraron "señales de crimen o uso de drogas". Ahora, se da conocer la causa del deceso del comediante de 65 años. De acuerdo con la familia del intérprete de Danny Tanner en la serie Full House, este falleció a causa de un golpe que "sufrió en la parte posterior de la cabeza"; al cual, no le dio importancia. Se fue a dormir de manera habitual, pero dicha contusión le provocó un sangrado interno que colapsó su cerebro con consecuencias fatales. "Las autoridades determinaron que Bob falleció por un traumatismo craneal", mencionaron al medio estadounidense CNN. "No hubo drogas ni alcohol involucrados", advirtieron. "En las semanas posteriores al fallecimiento de Bob, nos hemos sentido abrumados por la increíble efusión de amor de los fans de Bob, que ha sido un gran consuelo para nosotros y por lo que estamos eternamente agradecidos. Ahora que tenemos las conclusiones finales de la investigación de las autoridades, sentimos que era apropiado que los seguidores escucharan esas conclusiones directamente de nosotros". Bob Saget Bob Saget | Credit: (Photo by Phillip Faraone/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los parientes de Bob Saget, además de agradecer las muestras de cariño hacia el actor, también pidieron recordarlo como el gran ser humano que era. "Mientras seguimos llorando juntos, les pedimos a todos que recuerden el amor y la risa que Bob trajo a este mundo, y las lecciones que nos enseñó: ser amables con todos, que las personas que amas sepan que las amas y que enfrentes los momentos difíciles con abrazos y risas", concluyeron.

