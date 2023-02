Revelan la astronómica cantidad de dinero que Anuel y Yailin gastarían al mes El exmánager de Anuel presentó en el tribunal de Puerto Rico documentos en los que se detallan la astronómica cantidad de dinero que el cantante supuestamente destina a su vestuario y los lujos de que disfruta la futura madre de su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fabián Eli Carrión, el exmánager de Anuel AA con el que mantiene una batalla legal, presentó unos documentos en un tribunal de Puerto Rico en los que intenta demostrar que no usó el dinero del cantante sin autorización para su propio beneficio y que revelan el suntuoso tren de vida del artista. Las 81 páginas de documentos divulgados en un reciente reportaje especial de El gordo y la flaca (Univision) incluyen facturas de las lujosas compras del trapero, como un outfit de Louis Vuitton por $13,000, gafas de más de $800 y camisetas de Dolce & Gabbana de $900. Otro detalle que no pasó desapercibido fueron los supuestos gastos mensuales que tiene Yailin, la madre de su hija que está a punto de nacer y de quien este miércoles aseguró haberse separado. De acuerdo a las facturas, la cantante e influencer gastaría aproximadamente $400,000 mensuales entre pelucas, maquillaje, sesiones de fotos, viajes, ropa, comida, entrenador personal, transporte y seguridad personal. Yailin y Anuel AA Yailin y Anuel AA | Credit: Backgrid/The Grosby Group El exmánager también señaló que la pareja se hospeda en las villas más lujosas del complejo turístico Casa de Campo en la República Dominicana y el intérprete de éxitos como "Delincuente" o "Ella quiere beber" gastaba unos $1,500 al día en vehículos blindados y en un equipo de seguridad de 10 guardaespaldas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel no se quedó callado y no tardó en dar su opinión al respecto en sus redes sociales. "En las noticias pueden manipular y decir lo que quieran decir dónde sea. La realidad es sólo una y los hechos son los hechos", escribió en sus historias. Anuel AA y exmánager Frabián Elí Elí Credit: Instagram / Anuel El representante musical presentó una demanda contra el cantante el pasado diciembre en la que alega que su cliente incumplió su contrato al despedirlo abruptamente el verano pasado. Además, lo acusa de deberle millones de dólares en honorarios impagos. Anuel respondió con una contrademanda al mes siguiente en la que le imputa haberle robado millones para financiar "su propio estilo de vida extravagante".

