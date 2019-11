Lupe Esparza revela cómo sucedió el pleito entre Frida Sofía y Chiquis Rivera

El pasado fin de semana, se dio a conocer que Frida Sofía y Chiquis Rivera protagonizaron una pelea en un bar luego del evento de los Premios de la Radio. Se mencionó que la causa del conflicto fue el trato que la hija de Alejandra Guzmán le dio a Lupe Esparza. Ahora, el propio cantante explicó lo ocurrido.

RELACIONADO: Aseguran que serie biográfica de Bronco está bastante apegada a la realidad

Image zoom CLASOS/JPISTUDIOS.COM

“Llegamos nosotros al hotel”, explicó Esparza al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Tuvimos que echarnos una cervecita; me senté y en mi el respaldo del asiento, atrás, estaba esta niña, niña que realmente no reconocí en ese momento; estamos hablamos de Frida [Sofía]. Esta niña me empieza a tocar el pelo y me volteo, extrañado, y me pregunta por una trenza color azul que yo traía. Le dije ‘oiga, yo creo que me está confundiendo, porque creo que no soy al que refiere usted’. Me dice esta niña ‘Sí, seguramente creo que sí me confundí’”.

Image zoom Mezcalent

El vocalista de Bronco no le dio importancia al hecho. Uno de sus hijos le dijo que se trataba de Frida Sofía y decidió saludarla de nueva cuenta; lo cual, pareció molestar a la modelo.

“Cuando supe que era ella, me devolví a disculparme y le dije ‘perdón Frida, no te reconocí’”, agregó. “Ella me empezó a contestar, como gritándome, ‘¡así tratas a la gente que se acerca contigo’. No sabía de lo que me estaba hablando”.

Image zoom Frazer Harrison/Getty Images

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Chiquis Rivera escuchó y salió en defensa de Lupe Esparza, quien no quiere darle mayor importancia a este hecho.

“Tenía, cerquita de mí, a mi seguridad personal, a mi Chiquis de oro. Ni siquiera sabía que la Chiquis estaba ahí tampoco”, comentó. “La Chiquis le dijo ‘hey mi’ja, a este señor no me faltas al respeto por su trayectoria’, y así empezaron a platicar entre ellas. Obviamente, agradecí mucho el gesto de la Chiquis. Lo que hice, mejor, fue retirarme a mi habitación”.