Celebración en casa de Rashel Díaz deja varios casos de COVID-19 "Todo el mundo ese día se hizo prueba y estaba negativo; sin embargo, ahora habemos varios con el covid positivo", informó la conductora este miércoles. Además de Rashel, el chef James también dio positivo, mientras que Ximena Duque está a la espera de conocer el resultado de su prueba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, Rashel Díaz organizó una fiesta en su casa, a la que acudieron varios rostros famosos –entre ellos Ximena Duque y el chef James– para celebrar el inicio de un nuevo ciclo profesional en la vida de su esposo, Carlos García. "Estuvimos riendo, hablando, gozando y hasta tuvimos una clase de salsa con mi hermano", escribió Rashel en su momento sobre la celebración a través de su cuenta de Instagram. Lo que menos podían imaginarse los asistentes a la reunión, incluida la propia Rashel, era que el coronavirus iba a estar pululando durante la velada. La exconductora de las mañanas de Telemundo informó este miércoles en las redes sociales que dio positivo en la prueba de detección de la COVID-19 tras varios días sintiéndose mal. "Cuando nosotros hicimos el evento de Carlos acá todo el mundo había tenido prueba negativa, todo el mundo, porque ya eso es parte de nuestra vida, hacemos algo en grupo y pedimos que se hagan la prueba para cuidarnos todos", dejó claro la presentadora cubana. "Todo el mundo ese día se hizo prueba y estaba negativo. Así es el covid, tú puedes tenerlo y no saberlo porque todavía no te va a salir en la prueba aunque te hagas el examen, tristemente es así. Todos dimos negativos, sin embargo ahora habemos varios con el covid positivo". Rashel explicó que nada más enterarse de que tenía la enfermedad infecciosa avisó de inmediato a todos los que estuvieron presentes en la fiesta, entre ellos el chef James, quien también dio positivo, tal y como confirmó este miércoles a través de las redes sociales. "Esta es la noticia que nadie espera dar, pero resulté positivo a Covid-19. Han sido días desagradables con síntomas muy fuertes, pero muy optimista de recuperarme pronto. Jamie y Russel están muy bien, esperando que se mantengan sanos, sin embargo estamos tomando todas las previsiones. Me entristece que haya sido en estas fechas, mi época favorita del año y perderme momentos como el segundo Santa de Jamie, y el poder compartir con mi familia", escribió el exrostro de las mañanas de Telemundo por medio de su perfil de Instagram. "Cuídense muchísimo y a sus seres queridos este es un tema muy serio y es bueno volver al extremismo para evitar más contagios. Les deseo una Feliz Navidad y mucha salud". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quien todavía no sabe si llegó a contagiarse es Ximena Duque, quien reaccionó así a través de sus historias de Instagram cuando sus seguidores le preguntaron al respecto: "No me lo recuerdes, mañana me la hago [la prueba]. Estuvimos con ellos el jueves, con Rashel, su esposo, su familia y el viernes cenamos con James y su esposo", reveló.

