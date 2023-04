¿Qué hay detrás del retrato de Natti Natasha que publicó en sus redes sociales? Un dibujo hecho a mano de Natti Natasha, donde se muestra el dolor de la cantante se ha convertido en objeto de sorpresa para propios y extraños. Aquí la historia detrás de esa imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes 17 de abril de 2023, Natti Natasha sorprendió a todos al borrar todas sus imágenes de Instagram dejando solamente una; la cual, es una foto donde se ven dos dedos de la cantante sosteniendo una hoja de papel común a rayas, rota de la punta superior, donde aparece un retrato del perfil de ella dibujado a mano en tonos azul y blanco; tiene una lágrima saliendo por su ojo. Se logra leer "La falta que me haces. Natti Natasha" y se ven algunas gotas de agua alrededor. "Mi bebé siempre sorprendiendo con los detalles", escribió Natti Natasha para acompañar la fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Todavía quedan amores puros de los cuales extrañamos. El jueves te sorprenderé yo a ti. La falta que me haces". La historia detrás de esta pintura es que fue pintada por compañero de prisión de Raphy Pina, quien se lo regaló. Según se ha mencionado, la lágrima representa el sentimiento que dolor de la separación entre los dos famosos. Mejores looks belleza Billboard Latinos 2022 Credit: Rodrigo Varela/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La publicación, además de sorprender a propios y extraños, ha ocasionado las reacciones de los internautas, quienes no dudaron en pronunciarse al respecto. "Dios mío Natty y ese papel tiene gotas de lágrimas sentí mucho esta foto"; "Tus lágrimas en la página. Fuerza hermosa que los amores puros impulsan a qué las adversidades pasen más rápido"; "El papel está lleno de lágrimas"; "Lo más sencillo para otras personas, para ti es lo más valioso. Esos son hombres de los que si saben cómo amar una mujer y como darle lo que realmente mereces"; "Esperando que pronto estén juntos; yo también extraños su post", y "Las lágrimas de ella, Dios quiera y Raphy salga pronto", fueron algunos comentarios. El 20 de abril, jueves como menciona Natti Natasha, estará presente en Latín American Música Awards, donde quizá le tenga preparada alguna sorpresa a su esposo Raphy Pina que aún continúa en la cárcel.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué hay detrás del retrato de Natti Natasha que publicó en sus redes sociales?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.