Retratan a Meghan Markle como un personajes de Los Simpson El artista italiano Alexsandro Palombo dibujó a Meghan Markle, al príncipe Harry y otros miembros de la realeza británica como si fueran personajes de Los Simpson. Míralo aquí. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un artista ha transformado a Meghan Markle en un personaje de una familia disparatada. No, no es la familia real británica, se trata de Los Simpson, el legendario show animado de la cadena televisiva Fox. El dibujo fue publicado en las redes sociales de su creador, el artista contemporáneo italiano Alexsandro Palombo, quien también es un activista social que enfoca sus creaciones en reflejar la cultura pop, la diversidad, la ética y los derechos humanos. En las imágenes dibuja varias caricaturas de Meghan con atuendos emblemáticos que utilizó en importantes eventos en los que participó desde que era parte de la realeza británica. Image zoom Alexsandro dijo que este tipo de arte es un homenaje a mujeres independientes que buscan ser escuchadas en un mundo que, a veces, carece de oídos. Además, entiende que las mujeres como Meghan son un ejemplo a seguir. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Necesitamos muchas Meghan Markles en nuestro mundo, una mujer fuerte y decidida, capaz de imponer sus ideales y hacer que se escuche su voz”, declaró el artista al medio digital The Insider. Las ilustraciones de Palombo también incluyeron al príncipe Harry, la reina Isabel II, Kate Middleton y a la princesa Diana, quienes están de pie juntas en las afueras del palacio de Buckingham. Otras celebridades que Palombo ha dibujado como los Simpson incluyen a figuras como Yves Saint Laurent, Yalitza Aparicio, Victoria y David Beckham o Joaquín El Chapo Guzmán. Una de sus más polémicas exhibiciones se tituló “La vida no es un cuento de hadas”, inspirado en las princesas de Disney, a las que retrataba con discapacidades golpeadas o con un seno extirpado Advertisement

