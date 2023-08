Retiran el anuncio de la muerte de la influencer Lil Tay en sus redes sociales Un día después de que su cuenta confirmase "su repentina y trágica muerte", dicha publicación ha desaparecido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen 24 horas del anuncio del fallecimiento de la joven influencer y rapera de 14 años, Lil Tay, dicho post ha desaparecido de las redes de la adolescente. Cuando el comunicado fue publicado el miércoles, ni su padre ni el abogado que representa a su madre fueron capaces de confirmar la trágica noticia a nuestra revista hermana, PEOPLE. El que fuera su mánager, Harry Tsang, incluso puso en duda la "legitimidad" del post sobre Lil Tay, nacida con el nombre de Claire Hope, en un escrito, tal y como recoge la revista. "Dada la complejidad de las actuales circunstancias, estoy en un punto donde no puedo definitivamente confirmar ni desmentir la legitimidad del comunicado publicado por la familia. Esta situación requiere de precaución y respeto por las sensibilidades involucradas", lee. Lil Tay Credit: Lil Tay/ Instagram También en un comunicado oficial a PEOPLE sobre la reciente noticia, el abogado de su madre Angela Tian, Fraser MacLean, aseguró. "Dada la naturaleza tan sensible de la situación, no vamos a comentar en estos momentos". Lo mismo con su padre Christopher Hope. "No tengo ningún comentario", expresó a este medio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles y el de Medicina, no tienen récord alguno de esta muerte. El pasado miércoles el post de Instagram compartido en la cuenta de Lil anunciaba la "devastadora noticia de la trágica y repentina muerte de nuestra amada Claire. No tenemos palabras para expresar el indescriptible dolor de esta pérdida. Esto fue absolutamente inesperado y nos ha dejado en shock", leía una parte del comunicado. En el mismo escrito también se comunicaba la muerte de su hermano, Jason Tian. Un caso que, según esta publicación, "todavía bajo investigación". Las dudas ante el giro inesperado en un día, quedan al aire hasta que alguien de su familia o de las autoridades lo aclaren.

