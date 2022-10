La aplaudida respuesta de Michelle Renaud ante inoportuno comentario de una seguidora tras confirmarse su romance con Matías Novoa "¿Qué onda, con todos los que protagoniza va a salir?", comentó una seguidora en la publicación de la actriz mexicana. La protagonista de La herencia (Univision) no se quedó callada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad". Con estas palabras Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron su relación amorosa este jueves a través de las redes sociales. Una historia de amor que comenzó a escribirse durante las grabaciones de la exitosa telenovela estelar de Univision La herencia: un legado de amor. Los mensajes de felicitación de sus seguidores no se hicieron esperar tras oficializarse su romance. "¡Qué viva el amor!, "¡Qué hermosa pareja!", o "¡Qué disfruten mucho de este amor!", fueron algunos de los miles de comentarios que no tardaron en invadir su publicación. Michelle Renaud Michelle Renaud y Matías Novoa, protagonistas de La herencia (Univision) | Credit: Mezcalent Pero no todo fue 'miel sobre hojuelas'. Así como hubo mucho cariño en los mensajes, la pareja desafortunadamente también recibió algunas críticas y comentarios de lo más inoportunos. "¿Qué onda, con todos los que protagoniza va a salir?", escribió una seguidora en la publicación de Michelle. Michelle Renaud Michelle Renaud en PJ 2022 | Credit: Mezcalent Aunque en este momento de su vida en el que se siente tan plena, feliz y segura de sí misma mensajes como este no le quitan en lo más mínimo el sueño, Michelle no dudó en hacer frente al inoportuno comentario con una respuesta que arrancó aplausos entre sus fans. Michelle Renaud Michelle Renaud | Credit: Mezcalent "No, ya solo con él. Me quedo con el mejor", le respondió la intérprete de 34 años, quien en el pasado mantuvo un noviazgo con el actor ecuatoriano Danilo Carrera, con quien protagonizó las telenovelas de TelevisaUnivision Hijas de la luna (2018) y Quererlo todo (2020). Michelle Renaud Credit: Instagram "Amé tu respuesta", no tardó en reaccionar una de sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle y Matías están al aire actualmente en el prime time de la televisión de habla hispana como protagonistas de La herencia: un legado de amor, telenovela que transmite Univision de lunes a viernes a las 8 p. m., hora del Este, y que ya se encuentra en sus últimos capítulos.

