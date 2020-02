Residente muestra por primera vez la cara de su hijo en su último video El músico puertorriqueño René Pérez muestra por primera vez el rostro de su hijo Milo en su último video musical, el más íntimo y personal de su carrera. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras mantener oculto su rostro desde su nacimiento, el rapero puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, finalmente reveló el rostro de su primogénito Milo en su último video musical El video, el más personal de su carrera y que se estrenó la noche del jueves, causó sensación en las redes sociales debido a que sus seguidores pudieron ver al pequeño de 5 años vestido como su padre en una de las escenas finales, caminando juntos en un campo de béisbol. En el video, el intérprete de “Latinoamérica” se encuentra en un pequeño estadio de béisbol hablando a la cámara con detalles y lágrimas sobre la historia de su infancia y adolescencia en la calle 13, su familia, la música, su divorcio y la realidad sociopolítica que vive Puerto Rico. Además, el cantante recordó el sueño que tenía de pequeño de ser pelotero profesional y su problema de déficit de atención. Reveló que su madre tenía que cantarle las tareas de la escuela para que pudiera memorizarlas. En su cuenta de Instagram, confesó que la canción que acompaña al video nació en un momento oscuro de su vida donde estaba considerando lanzarse de un balcón en México y suicidarse. Sin embargo, recibió ayuda. Al otro día “comencé a escribir este tema”, cuenta. “Esta canción me ayudó a salir de un lugar en el que no quería estar”, dijo el rapero a la revista Rolling Stone. “Necesitaba regresar a mi ciudad natal y mi casa para volver a conectarme con mis amigos. Necesitaba volver a ser yo, René”. Él mismo dirigió el video, que muestra imágenes reales de su pueblo natal, Trujillo Alto. En menos de 24 horas suma más de 3,510,000 reproducciones en YouTube. Advertisement

Residente muestra por primera vez la cara de su hijo en su último video

