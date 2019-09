Residente se burla de las protestas de los reggaetoneros al Grammy Latino Motivo de controversia han resultado las protestas de los reggeatoneros a las nominaciones de los Grammy Latino; por ello, René Pérez Residente, de una manera sarcástica, da su opinión al respecto. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras darse a conocer las nominaciones al Grammy Latino, las quejas por parte de los reggaetoneros no se hicieron esperar. Primero Maluma se molestó por no contender en ninguna categoría; luego le siguieron Daddy Yankee y J Balvin por considerar que este género musical tuvo pocos espacios en las ternas; como protesta, subieron una imagen con el gramófono, símbolo de este galardón, tachado en rojo y acompañado de la frase “Sin reggaetón no hay Latin Grammy”. RELACIONADO: Maluma estalla porque no recibió nominaciones al Grammy Latino Image zoom Maury Phillips/WireImage Ante ello, Residente se burló de los representantes de este género musical. “Está pasando algo que es grave y tiene que ver con los Grammys. Yo me uno al movimiento de Ñejo de ir a Las Vegas a manifestarnos, a derrocar la dictadura gubernamental de los Grammys. Porque lo que está pasando es horrible. Cuando veo esas nominaciones y no veo la presencia del reggaetón tanto”, dijo Residente en un video que subió a su cuenta de Instagram. “¿Qué el agua está sucia en Puerto Rico?”. “Eso no importa. Segundo plano. Lo que está pasando en Puerto Rico con las escuelas, segundo plano”, agregó su acompañante. “Primer plano y el más importante, los Grammys”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En tono sarcástico el cantante continuó con la broma. “Llevo 15 años sin ganarme un Billboard. Así que yo le exhorto también a todo el género urbano que se manifiesten también por el Billboard”, advirtió el exvocalista de Calle 13. “Se deben relajar porque los premios no determinan la calidad de la música, ningún premio”. Residente cerró su discurso pidiendo a sus colegas que protesten por “cosas que valen la pena. Hay tantas cosas jodidas en el mundo”. “En estos últimos meses han ocurrido tres desastres mundiales: Primero el incendio en el Amazonas; luego el huracán en Bahamas, y ahora el abuso dictatorial de los Latin Grammys contra el reggaetón”, escribió para acompañar el mencionado video. Advertisement EDIT POST

