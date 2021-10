Residente arremete de nuevo contra J Balvin por su último gesto: "Eres tan embustero y tan mentiroso" El cantautor contó por qué borró el primer video que hizo recriminando al colombiano y explicó la razón de su nueva decepción. "No todo en la vida es negocio". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando parecía que las aguas se habían calmado entre Residente y J Balvin, el puertorriqueño ha roto el silencio para compartir todo lo sucedido en los últimos días, desde por qué borró el primer video donde le aclaraba las cosas al colombiano, hasta los últimos acontecimientos con el artista. Para empezar, René Pérez decidió retirar la grabación en la que respondía a su colega sobre su boicot a los Latin Grammy porque en eso quedaron ambos tras una conversación en privado. "Al final de la llamada decidimos no poner más nada, entonces sales tú al otro día, me llamas mientras estoy reunido, te digo que no puedo ahora y agarras y subes tu foto asumiendo el rol de vendedor de hot dogs. Oye, tú subes lo que quieras, pero esta va para la listita de valores de tu viejo, para que deje de pensar en el negocio y empiece a pensar en la virtud de la palabra", expresó claramente refiriéndose al mensaje contra él que hizo público el padre de J Balvin. J Balvin J Balvin | Credit: IG/J Balvin El intérprete de "Antes que el mundo se acabe" se sintió traicionado al haber quedado en no volver a publicar más cosas el uno sobre el otro y tener la fiesta en paz, y de repente ver todo el merchandising que el cantante de "In da getto" ha hecho con la anécdota de los perritos calientes. "Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres... Dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio", continuó. Durante 5 minutos, Residente mostró su decepción ante la actuación por detrás de J Balvin y negociar con un asunto de tan mal gusto. Además de hacer referencia a este tema originado por la crítica del colombiano a los Grammy Latino, René dio a conocer detalles y gestos del artista que nadie conocía hasta ahora y que le dejan muy mal parado. "También existe la honestidad y la lealtad, esa que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes después de que te trepan la carrera al cielo, los mandas pal' carajo. Están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás, esa compasión fue la que yo tuve cuando me llamaste llorando cuando subí el video pidiendo que por favor lo bajara...", relató. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Residente, nada es realmente lo que parece. Mientras en las redes Balvin le escribió un "respeto tu opinión", el boricua aseguró que por detrás le llamó falso. Dos imágenes contrapuestas de la misma persona. Hasta el momento de esta nota, J Balvin no ha hecho referencia alguna a lo sucedido y se ha limitado a promocionar su nueva gira mundial.

