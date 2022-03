Así Residente acribilla a J Balvin en un hiriente rap que ha generado multitud de reacciones René Pérez Joglar Residente ha puesto patas arriba el mundo de la música urbana con un rap cargado de críticas e insultos a J Balvin, con el que ya tuvo una agria polémica el año pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El puertorriqueño René Pérez Joglar Residente lo había anunciado: lanzaría un tema exponiendo a un conocido cantante urbano, y la noche de este jueves lo cumplió. Aunque en su momento no dio a conocer el nombre del intérprete en cuestión, sus declaraciones hicieron suponer a sus seguidores que su víctima sería el colombiano J Balvin, con el que tuvo una sonada polémica a finales del año pasado Los fanáticos no se equivocaron. En el tema titulado "BZRP Music Sessions #49", Residente se le va directamente a la yugular al intérprete de "Mi gente', al que entre otras cosas tilda de falso y mentiroso. "Voy a rebajarme con un bobolón/que le canta a SpongeBob y a Pokemón/La copia de un clon/ el Logan Paul del reguetón/Esto es más bajo que eyacular sin erección", canta Residente en el tema antes de dirigirse al colombiano por su nombre de pila. "Josesito no tiene calle/por eso tiene los nudillo blandito'/Con solo un vídeo entierro a este becerro/Y lo pongo a subir foto con su perro/Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano: sin huevo", dice en sus rimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN J Balvin y Residente Credit: Kristy Sparow/Getty Images; Bennett Raglin/Getty Images for Webby Awards La tiraera continúa llamándolo falso, inseguro, imbécil y fracasado, al tiempo que revela errores en las canciones y vídeos de su rival. Por si eso fuera poco, el rapero también se dirige al padre del colombiano, asegurando que es un "influencer frustrado". Además, acusa a Balvin de pagar payola para sonar en radio. A menos de 24 horas, el controversial tema cuenta ya con más de 19 millones de vistas en su cuenta oficial y con más de 3 millones de likes. Pero hay aquellos que desaprueban de este derroche de insultos, como el venezolano Ricardo Montaner, que invitó a sus colegas a hacer las paces y fundirse en un abrazo, tras calificar el tema como 'un acto despiadado'. "He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @jbalvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón", escribió el legendario cantautor en su cuenta de Twitter. "…Yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo". "Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón habla la boca. Dense un abrazo queridos…no hace falta tanto frío", agregó. Por su parte, Balvin, quien según Residente amenazó con demandarlo si sacaba el tema al mercado, no ha reaccionado por el momento a la canción. Aunque sí escribió "La vibra siempre en alta" debajo de un video de una charla con la estrella de la NBA LeBron James que ha compartido en Instagram. ¿Habrá respuesta? Toca sentarse a esperar. Por lo pronto, escucha aquí la canción:

