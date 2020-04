El hijo de 'Superman' es pillado sin pantalones en un directo mientras daba una crónica desde su casa Will Reeve, reportero de la ABC, daba una de sus noticias cuando se le captó sin la parte baja del traje. Un mal plano le jugó esta divertida travesura. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es lo que tiene el teletrabajo, muy cómodo para unas cosas pero muy fácil que te pillen en un descuido. Y más si eres un reportero. Eso es lo que le pasó a Will Reeve, colaborador del canal ABC. Durante una de sus transmisiones en vivo desde casa, se puso su elegante chaqueta y camisa blanca pero no los acompañó de sus pantalones. ¿Para qué? Si la cámara solo le enfoca la parte superior, el hijo del recordado Superman, Christopher Reeve, pensó que no era necesario. Un pequeño error de cámara hizo que se enfocara más de la cuenta y el plano nos mostró que Will no llevaba nada de cintura para abajo. El plano enseñaba parte de su pierna y el tema ya ha dado la vuelta a las redes. La cara de sus compañeros desde plató era un auténtico poema, no sabemos si era porque se habían dado cuenta o no, lo cierto es que sus gestos denotaban que algo estaba pasando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y mientras el mundo disfrutaba del espectáculo, él, de lo más profesional, continuaba dando la crónica que le correspondía ajeno a la situación. La divertida anécdota se extendió en minutos como la pólvora por todos lados provocando las risas por el simpático momento. Lejos de enfadarse, el propio protagonista se lo tomó a risa tal y como ha mostrado en sus redes sociales. Un capítulo que nos arrancó una sonrisa en medio de este confinamiento.

