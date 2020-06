Ángel Villagómez: “Me da miedo volverme a infectar de coronavirus” Ángel Villagómez, reportero de Un nuevo día, tiene miedo de ccontraer coronavirus nuevamente Carole Joseph and Porand Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Si bien ha pasado más de un mes desde que Ángel Villagómez diera negativo a la prueba de la COVID-19, dice sufrir aún los efectos de la enfermedad. “Me da ansiedad y nervios”, confiesa el reportero de Un nuevo día (Telemundo). “Me da miedo de volverme a infectar de coronavirus”. Según el doctor Mauricio González, el temor de Villagómez se justifica. “No conocemos mucho sobre el comportamiento de la COVID-19 ”, explica el galeno mexicano. “Teóricamente sujetos que padecieron la COVID-19, pudieron haber tenido un recaída al no neutralizar completamente el virus, causando síntomas nuevamente”. Durante 21 días el carismático reportero padeció síntomas que iban de irritación en la piel a un fuerte cansancio y falta de aire. “Un día no podía respirar. Fue horrible”, recuerda el ecuatoriano de 38 años. “No es por entrar en el plan religioso, pero ese día viví un milagro porque cuando entré a la ambulancia mi oxígeno me volvió al cuerpo en un 98 por ciento. Y no me llevó”. Tan agradecido está de vivir que está escribiendo un libro y creó el proyecto TodosPorEcuador2020 para asistir a afectados por el virus en su patria. “Quiero recuperarme al 100 por ciento”, acota Villagómez, quien ha recibido ayuda sicológica para superar las secuelas emocionales. “Estar cerca de mi familia me ha ayudado mucho”.

Ángel Villagómez: "Me da miedo volverme a infectar de coronavirus"

