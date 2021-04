Reportan estado de Willie Colón y su esposa tras grave accidente Un representante reportó que el músico puertorriqueño y su esposa Julia fueron trasladados a Nueva York tras el choque sufrido en Carolina del Norte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como reportamos oportunamente este fin de semana, Willie Colón y su esposa Julia sufrieron un gravísimo accidente mientras viajaban en una casa móvil por una vía de la zona de Outer Banks, en Carolina del Norte. Este lunes, Pietro Carlos representante del músico puertorriqueño -que creció en el Bronx- dio un nuevo reporte sobre la condición en que se encuentra el salsero: "Ya está en Nueva York y eso es un buen indicio. El hospital en Virginia permitió que lo trajeran. Ya no está en condición grave, está estable", según indicó por medio de un comunicado. "Fue un accidente muy fuerte", subrayó dicha fuente al indicar que Colón, de 70 años, será sometido a nuevos estudios este martes y miércoles. "La condición del Sr. Colón requirió transporte al Hospital General Sentara Norfolk, un centro de trauma de nivel uno, en Norfolk, Virginia. Las lesiones incluyeron conmoción cerebral; se encuentra en estado grave pero estable ", se dijo en su momento para detallar la condición de Colón tras el choque del 20 de abril. Wilie Colon y esposa Credit: Comunicado de prensa Willie Colon accidente Credit: Comunicado de prensa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según se indica, la pareja tuvo que ser sacada de los restos del vehículo que en fotos aparecía prácticamente triturado, para luego ser trasladada al hospital Sentara Norfolk, en Virginia. Willie Colón es reconocido por su brillante carrera como músico solista de más de 4 décadas. Sus colaboraciones con leyendas de la salsa como Héctor Lavoe y Rubén Blades, en especial el álbum Siembra (1978) con este último, es considerado una joya de dicho género musical.

