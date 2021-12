Reportan 176 casos de covid-19 entre los asistentes a conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico El Departamento de Salud de Puerto Rico anunció que fueron detectados 176 casos de coronavirus entre los asistentes al concierto de Bad Bunny. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny Bad Bunny | Credit: Gladys Vega/ Getty Images El Departamento de Salud de Puerto Rico anunció que fueron detectados 176 casos de coronavirus entre los asistentes a los megaconciertos de Bad Bunny que tuvieron lugar el fin de semana en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, a pesar de que a los presentes se les pidió su tarjeta de vacunación y usar mascarillas antes de acceder a las instalaciones. "Ciertamente, hemos ya identificado casos asociados al evento multitudinario del fin de semana. Hasta el momento, hemos identificado unos 176 casos, personas que han dado positiva en estos últimos tres días y cuando le preguntamos por su historial de exposición nos comentaron que estuvieron en el evento multitudinario", declaró a la prensa la principal epidemióloga del departamento de Salud, Melissa Marzán, según el diario puertorriqueño El Nuevo Día. Bad Bunny Credit: IG Bad Bunny "Le estamos pidiendo a la población, si usted participó de eventos multitudinarios, si ha estado de viaje recientemente, si ha compartido con un miembro de su familia o un amigo que saber que es positivo, que usted vaya a hacerse una prueba de covid-19", sostuvo. Según Marzán, las autoridades están investigando si las personas ya estaban contagiadas cuando asistieron a los conciertos o si se contagiaron durante el espectáculo. También indicó que se espera que aparezcan más casos positivos entre los cerca de 80,000 personas que asistieron a los conciertos en el Estadio Hiram Bithorn, los primeros del cantante desde el inicio de la pandemia. Como también está sucediendo en muchos otros países, la epidemióloga dijo que en Puerto Rico hay un aumento de casos de covid-19. Bad Bunny Bad Bunny | Credit: Gladys Vega/ Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La positividad ha aumentado, ahora mismo la tenemos en 3.2% y seguramente vamos a continuar viendo una tendencia de aumento en la positividad. Todavía continuamos en el nivel moderado de transmisión, pero sí seguimos alerta, porque en cualquier momento pudiera continuar esa tendencia y sobrepasar el umbral al próximo nivel de transmisión", indicó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Reportan 176 casos de covid-19 entre los asistentes a conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.