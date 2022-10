Hallan a un repartidor de Amazon muerto frente a una casa aparentemente víctima de unos perros El repartidor de Amazon fue encontrado muerto a las afueras de una casa en Excelsior Springs, Missouri. Las autoridades sospechan que pareció a causa de la agresión de unos perros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Getty Images Credit: Getty Images Un repartidor de Amazon fue encontrado muerto delante de una casa en Excelsior Springs, Missouri, tras aparentemente ser atacado por dos perros. Según el canal local Fox4 Kansas City, los agentes del condado de Ray respondieron el lunes en la noche a una llamada sobre un camión de Amazon que había estado estacionado frente a una casa durante varias horas. Los agentes llegaron al lugar y encontraron el cuerpo de la víctima alrededor de las 7 p.m. en el jardín delantero de la residencia. Según la oficina del alguacil, la víctima tenía lesiones que concuerdan con el ataque de un animal. Asimismo, las autoridades vieron dos perros en la escena que parecían ser agresivos y vieron sangre en el portón para perros de la casa. El sheriff y otros dos agentes accedieron a la vivienda y abatieron a los animales. "Debido a la naturaleza de algunas de las lesiones del conductor, no podemos confirmar o negar si fueron la causa de su muerte", dijo el alguacil Scott Childers. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amazon dijo a FOX4 que "están investigando esta horrible tragedia y trabajarán con las fuerzas del orden mientras continúan investigando".

