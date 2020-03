Así fue el fin de semana de los famosos By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Renata Notni Aarón Díaz celebró el cumpleaños de una de sus hijas, Grettell Valdez disfrutó de un día en la playa y José Ron asistió al festival musical EDC México con Jessica Díaz. ¡Mira qué más hicieron los famosos este fin de semana! Empezar galería Renata Notni Image zoom IG/Renata Notni La actriz se divirtió en Acapulco, México. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Angelique Boyer Image zoom IG/Angelique Boyer La actriz compartió una sesión de sus selfies. 2 de 10 Applications Ver Todo Sebastián Rulli Image zoom IG/Sebastián Rulli El novio de Angelique Boyer era el capitán del día en el barco. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Ana Brenda Contreras Image zoom IG/Ana Brenda Contreras La actriz compartió con sus seguidores su nuevo gorro. 4 de 10 Applications Ver Todo David Zepeda Image zoom IG/David Zepeda El mexicano mostró su físico en La Rumorosa en Baja California, México. 5 de 10 Applications Ver Todo Grettell Valdez Image zoom IG/Grettell Valdéz La actriz compartió una selfie relajándose en la playa. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Aarón Díaz Image zoom IG/Aarón Díaz El actor celebró el séptimo cumpleaños de su hija Erin con esta foto y un mensaje amoroso. 7 de 10 Applications Ver Todo José Ron Image zoom IG/José Ron El mexicana asistió al festival musical EDC México junto a Jessica Díaz. 8 de 10 Applications Ver Todo Ferdinando Valencia Image zoom IG/Ferdinando Valencia Junto a su pareja e hijo decidió participar en una carrera. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Marcus d'Ornellas Image zoom IG/Marcus d'Ornellas El brasileño compartió una selfie dentro de su auto. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Así fue el fin de semana de los famosos

