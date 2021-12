Renata Notni y Diego Boneta pasan románticas vacaciones en Nueva York Sin duda, Renata Notni y Diego Boneta están más enamorados que nunca y lo demuestran a cada instante. Ahora, presumen cómo disfrutan de esta época navideña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 6 de diciembre de 2021, Renata Notni y Diego Boneta cumplieron un año de noviazgo, según dieron a conocer los propios actores. De hecho, desde hace un tiempo, se han dejado ver juntos en diferentes eventos públicos o han mostrado imágenes de lo bien que la pasan en diversos momentos. Ahora, los actores presumen sus románticas vacaciones navideñas que están pasando en Nueva York, Estados Unidos. "Vista favorita de Manhattan", escribió Boneta en su cuenta de Instagram. "Diego" y "Nueva York, día cuatro", fue lo que escribió por su parte Notni en la misma red social y su novio respondió con corazones y emoticones con ojos de corazón también. Ambos postearon diversas fotografías de su paseo por diferentes sitios de la gran manzana, ya sea el puente de Brooklyn, Fifth Avenue o Central Park. En todas la instantáneas los famosos se muestran muy felices; además, no dudan en disfrutar de deliciosas comidas y bebidas. Los internautas han aprovechado para enviar mensajes y halagos a la pareja de enamorados y también a cada uno por separado. "Se siente lo feliz que eres Diego. Son la mejor pareja del mundo", mencionó una seguidora. Diego Boneta y Renata Notni Diego Boneta y Renata Notni | Credit: Franco Origlia/Getty Images; Eyepix/NurPhoto via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tan perfecto"; "Tú eres mi vista favorita chulito"; "Hermosa, linda Renata"; "Que linda sonrisa tienes preciosa"; "¡Qué preciosa está tu novia!"; "¡Ay! Sí cásense y tengan mil hijos hermosos"; "¡¡¡Tú y Diego son la más hermosa pareja del mundo!!!", y "¡¡¡Qué bonita pareja hacen", fueron otros comentarios. Además de mostrarse muy enamorados, Renata Notni y Diego Boneta están atravesando también por un gran momento profesional con diversos proyectos que, según han declarado, los tiene muy emocionados.

