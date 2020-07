La protagonista de 'El Dragón' anuncia repentina ruptura con su novio. "Estoy sin pareja" La bella Renata Notni confirmó la triste noticia de su rompimiento con Andrés Rivero después de haberse dado una segunda oportunidad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde su casa y respetando estos días de confinamiento, Renata Notni abrió las puertas de su hogar y de su corazón para contar cómo se encontraba en esta etapa tan complicada que vivimos. Sonriente y amable como siempre, se mostró positiva y habló maravillas de su compañero en El Dragón, Sebastián Rulli, quien acaba de cumplir años. Con él vive una apasionada historia de amor en la serie que regresará a la pantalla chica el próximo 22 de julio. Sin embargo, detrás de las cámaras la situación con Andrés Rivero se acabó. La pareja ha roto tal y como la intérprete confirmó a Televisa Espectáculos. La pareja se había dado una segunda oportunidad pero parece que la cosa no se dio. El encierro y estos meses que nos preceden no han ayudado a que la cosa prospere. Pero Renata se encuentra tranquila y contenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahorita estoy sin pareja pero estoy muy bien, así estoy muy feliz y muy tranquila", dijo con la mejor de sus sonrisas. "Tuve algo increíble pero hay que saber cuándo continuar, cuándo no y ahorita los dos decidimos no estar. También toda esta situación ha sido como una locura, han sido momentos de mucha reflexión para todos", apuntó. Lo que sí quiso dejar bien clarito es que la diferencia de edad no tuvo nada que ver en esta decisión (su exnovio es diez años mayor). "Para nada, eso jamás nos afectó, nunca, fueron otras decisiones. Nos queremos muchísimo, nos tenemos un cariño enorme y siempre va a ser alguien muy especial para mi", aclaró. De momento vive enamorada de su proyecto con Univisión y junto a Rulli, cuya segunda temporada llega por Univisión y Netflix para seguir haciendo las delicias de sus seguidores. ¡Felicidades!

