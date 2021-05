Renata Notni rompe el silencio sobre su noviazgo con Diego Boneta La actriz Renata Notni habló sobre su relación sentimental con Diego Boneta, protagonista de la serie de Luis Miguel en Netflix. ¡Mira lo que reveló sobre su historia de amor! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece una pareja salida de una telenovela, pero Renata Notni y Diego Boneta viven una historia de amor en la vida real. La actriz mexicana rompió el silencio sobre su noviazgo con Boneta, protagonista de la serie de Luis Miguel en Netflix. La pareja confirmó su noviazgo en abril, al posar juntos para la revista Quién. Ahora la protagonista de El dragón habló sobre su vida sentimental en un encuentro con la prensa en México. "Con mi vida privada estoy feliz de la vida, es todo, feliz con todo lo que está pasando en mi vida", dijo el 5 de mayo, según reportó el programa Sale el sol. Notni y Boneta están protegiendo su privacidad a capa y espada. "Hay que platicar de todo lo profesional que estamos haciendo, que es enorme y es increíble y súper dedicada a eso, ahorita prefiero enfocarme a este tema", dijo cuando le pidieron más detalles de su relación amorosa. Eso sí, cuando una reportera le dijo sobre Boneta "se ven bonitos juntos", la actriz respondió sonriente: "Muchas gracias, muchas gracias". Diego Boneta y Renata Notni Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images; Victor Chavez/Getty Image Los rumores de romance comenzaron en febrero cuando el diario El Heraldo de México reportó que Boneta le había mandado rosas rosas a la guapa actriz a Chile, donde ella estaba grabando una película, para celebrar el Día de San Valentín. Ambos fueron captados en abril en el aeropuerto de la Ciudad de México, y luego compartieron en redes sociales fotos por separado de su visita a Punta Mita, México. Finalmente el 17 de abril posaron juntos para la revista Quién, confirmando su noviazgo. Un día después, cenaron con la familia de Boneta en un restaurante en México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una entrevista exclusiva con People en Español, Boneta dijo que se tomará un merecido descanso tras terminar de grabar la segunda temporada de la serie de Luis Miguel en Netflix, proyecto al que se ha dedicado en cuerpo y alma. "Tener un break del trabajo que creo que es sano y muy importante", confesó el actor mexicano de 30 años."Es algo de lo que me di cuenta durante el rodaje de la serie de Luis Miguel, la importancia de poder tener un equilibrio en tu vida personal y no perderte dentro de tu trabajo".

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Renata Notni rompe el silencio sobre su noviazgo con Diego Boneta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.