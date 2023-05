Renata Notni responde con mucho ingenio a los rumores de embarazo La actriz dio una creativa e inesperada respuesta cuando le preguntaron si era cierto que estaba esperando su primer bebé con Diego Boneta, tras hacerse viral una foto en la que se le veía una supuesta 'pancita'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Renata Notni y Diego Boneta Credit: Photo by Hector Vivas/Getty Images Renata Notni finalmente rompió el silencio en torno a las especulaciones de embarazo que surgieron días atrás tras una foto que se hizo viral en las redes sociales en las que se le veía una supuesta 'pancita'. La protagonista de telenovelas como La venganza de las Juanas, El dragón y Por amar sin ley dio a entender que su relación con Diego Boneta va viento en popa y que si bien entiende que los fans quieren que se casen y tengan hijos, aún no tienen esos planes ya que están enfocados en trabajo. "Me quieren casar, me quieren embarazar, lo bueno es que son puros buenos deseos y eso está increíble, pero no era un bebé era el desayuno que me acaba de comer", dijo sobre la supuesta panza ante las cámara del programa de televisión mexicano Venga la alegría. "No estoy embarazada, vi todos los chismes, me reí mucho". Notni expresó que tiene una relación bastante cercana con su familia y que si realmente hubiera estado esperando por un bebé, ellos hubieran sido los primeros en enterarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No tenemos ninguna prisa, eso llegará cuando tenga que pasar, pero por el momento no hay planes ni boda ni de bebé ni nada por el estilo", reiteró la actriz, quien acaba de regresar de España, donde estaba grabando la serie El zorro con el galán español Miguel Bernardeau. Se espera se estrene este año. Por su parte, Boneta participará en una bioserie dramatizada sobre Paco Stanley, el popular conductor que fue asesinado a finales de los años noventa en Ciudad de México.

