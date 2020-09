Conoce a Héctor, el desconocido y guapo hermano de Renata Notni Te presentamos al hermano de la protagonista de exitosas telenovelas como El dragón. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus apenas 25 años, Renata Notni tiene a sus espaldas una exitosa carrera artística de más de tres lustros. La actriz mexicana debutó siendo una niña en el mundo de la actuación como parte del elenco de la telenovela juvenil Código postal (2006) y desde entonces no ha parado. Su más reciente protagónico en El dragón, historia que protagonizó junto a Sebastián Rulli, la ha catapultado como una de las actrices más exitosas y con más futuro de su generación. Felizmente soltera desde que finalizara su noviazgo con Andrés Rivero, pocos saben que uno de los grandes amores de Renata es su hermano Héctor. La actriz está muy unida al que fuera su compañerito de juegos durante la infancia, como prueban los numerosos mensajes que se intercambian a través de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mocosa me haces sentir muy orgulloso. Te has ganado con creces el lugar en el que estás hoy. Te va a ir cabrón y te va a seguir yendo así por tu manera de luchar por tus sueños. Te admiro por la persona que eres. Con los pies en la tierra y la mirada en las estrellas. Te amo", fueron las palabras que dedicó recientemente Héctor a Renata por medio de su perfil de Instagram. A diferencia de su hermana, el joven lleva una vida completamente alejada de las cámaras y los reflectores ya que es chef, por lo que siente verdadera pasión por el mundo culinario. Para Héctor la protagonista de exitosas telenovelas como Mi adorable maldición es una de las personas que más admira y de la que más aprende en su día a día. "Cada día me sorprendes más y cada días creces más. Tú dedicación es increíble y eso te va a llevar aún más lejos. Sigue teniendo los pies en el suelo y la mirada en el cielo porque es la dirección correcta. Te amo", escribió en otro mensaje que publicó en Instagram. "Yo te admiro a ti. Gracias por ser mi hermano. Te amo", le respondió la actriz.

