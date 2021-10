Hija de Jackie Bracamontes sufre fuerte accidente Fueron Jacqueline Bracamontes y su esposo Martín Fuentes quienes dieron a conocer lo que le ocurrió a su tercera hija, quien lleva por nombre Renata. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Jacqueline Bracamontes tiene cinco hijas nacidas en su matrimonio con Martín Fuentes. Jackie, Carolina, Renata, Paula y Emilia son su adoración. Por ello, no es extraño que la actriz haya pasado un gran momento de preocupación cuando una de ellas tuve un accidente. Se trata de Renata, la tercera de sus nenas, quien tuvo un incidente con una puerta, el cual le causó una fractura en el dedo meñique de una mano. En consecuencia, la niña de cinco años debió ser trasladada a un hospital para que le dieran seis puntadas, según narró su madre en una de sus historias que subió en su cuenta de Instagram. Por su parte, Fuentes también utilizó la misma red social para narrar lo sucedido. "Renny rocks es muuuuy valiente. Se cortó y fracturó el dedito con una puerta, mi pobre bebé… Estoy impresionado con lo valiente que es mi Renny", escribió el esposo de la también conductora, quien lo retomó y lo posteó en sus redes sociales. Martin Fuentes Jacky Bracamontes Hijas Compose Credit: IG Jacky Bracamontes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El empresario dio a conocer otros videos donde se ve a la pequeña siendo atendida por los médicos, quienes le colocaron vendajes en el dedo y lo inmovilizaron. Posteriormente, presentó un audiovisual donde le pregunta a su hijita cómo se encuentra; la niña muestra su dedo con la respectiva curación. Jackie Bracamontes Afortunadamente, todo quedó en una situación que pudo ser solucionada sin consecuencias fatales. Mientras tanto, Jacqueline Bracamontes continúa celebrando su primera década de matrimonio con Martín Fuentes, a quien le dedicó un emotivo mensaje. Jackie Bracamontes "Hoy hace diz años nos dijimos sí! Fue la decisión más importante de nuestras vidas y hoy sigo diciendo que fue la mejor que pudimos tomar. Gracias por las cosas buenas y por tantos detalles hacia mí. Gracias por las no tan buenas, que nos han hecho más fuertes. El mejor regalo de este matrimonio: nuestras hijas. Ellas son lo más hermoso y valioso que tenemos. Te amo desde hace 10 años, pero lo más lindo es que ese amor se ha ido ¡¡¡transformando y renovando!!! Felicidades amor Martín Fuentes", mencionó en aquella ocasión.

