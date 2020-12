Close

Famosa actriz de Televisa vive ahora en la calle Disfrutó de las mieles del éxito por años, hoy vive en la calle. ¡Conoce su historia! Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tal parece que la fama y fortuna no es permanente en algunos famosos. Se dio a conocer que Renata Flores, una actriz mexicana que se destacó por sus papeles de villana en Televisa, vive ahora en la calle, tal como han mencionado diversos medios locales. RELACIONADO: Famosos que fueron pobres Image zoom Credit: Agencia México El hecho se reveló luego de que el youtuber Alejandro Zúñiga mostrara capturas de pantalla en las que vecinos de la actriz, quien habitaba en la colonia Narvarte de Ciudad de México, pedían ayuda para la intérprete de Leopoldina en la telenovela Rosa salvaje, porque según mencionaban estaba viviendo en la calle y dormía en su auto ante la falta de una vivienda. La preocupación se debe a que la también cantante de 70 años, además de sus conflictos económicos, presenta diversos problemas de salud. Image zoom La Asociación Nacional de Actores (ANDA) corroboró esta información y aseguró que está realizando los trámites pertinentes para que quien encarnó a Simona en el melodrama Mar de amor pueda ser acogida en una casa de retiro. “Al respecto de la C. Renata Flores, les informamos que el C. Jesús Ochoa [Secretario general de la ANDA] le brinda ayuda para dejar la situación de calle”, explicó el mencionado gremio en su cuenta de Twitter. “Mientras se espera la respuesta de La Casa del Actor a la solicitud que la ANDA ya ha realizado para que la compañera sea admitida en dicha institución". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hola, qué tal… soy Renata Flores. Estoy bien y como en casa, protegida y rodeada de amigos. Mejor, imposible. Por favor, acallen la mala información que circula de mi persona. Besos y abrazos. ¡Los quiero!”, fue el audio con la voz de la actriz que incluyó esta asociación en su comunicado. Renata Flores debutó como cantante de rock and roll en 1964. Tres años después inició su carrera como actriz con la telenovela Gente sin historia. Su último trabajo en televisión fue en el 2013 cuando interpretó a Imperia Roca en el melodrama Amores verdaderos.

